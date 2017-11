Kinross Gold: Der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Kinross Gold":

der Goldpreis entwickelte sich in diesem Jahr recht verhalten, nachdem er im vergangenen Jahr noch erstmals seit Langem den langfristigen Abwärtstrend überwinden konnte. Im vergangenen Jahr herrschte eine bessere Inflationsentwicklung. Zudem drückten mehrere politische Events auf die Stimmung bei den Investoren. In diesem Jahr entwickelte sich die Inflation erneut schwächer, politische Risiken blieben größtenteils aus.

Der Preis für eine Unze Gold konnte die Preiszone bei 1.400 US-Dollar oder das Hoch aus dem vergangenen Jahr demensprechend nicht überwinden und fiel zurück. Unterstützend konnte er dementsprechend kaum auf Minenwerte wirken. Unternehmensspezifische Faktoren, wie die Höhe der Produktion oder der Kosten, beeinflussten zum Großteil die Kurse dieser Aktien. Innerhalb der Gruppe Senior Miners hatte jedoch nur Newmont Mining eine starke Produktion zu bieten.

Produktion fällt leicht, Kosten aber auch

Die Produktion von Kinross Gold fiel per drittes Quartal 2017 um 4 % auf 653.993 Unzen Goldäquivalente. Die Produktionsguidance von 2,5-2,7 Mio. Unzen in 2017 wurde allerdings bestätigt und man geht davon aus, dass der obere Bereich der Spanne erreicht werden wird. Kinross Golds Pipeline sieht vielversprechend aus. Einige Minen befinden sich derzeit in einer Expansionsphase. Im Zuge des Quartalsberichts hat das Unternehmen gemeldet, das die Expansion nach Plan und im Rahmen des Budgets verläuft. Die Nachricht wirkte positiv auf den Kurs der Aktie. Zudem konnte Kinross Gold die Kosten (AISC) um 6,4 % auf 937 US-Dollar je Unze drücken. Die Kostenguidance liegt bei 925-1.025 US-Dollar je Unze. Auch hier prognostiziert man den unteren Bereich der Spanne zum Ende des Jahres hin zu erreichen.

Kinross Gold überrascht operativ und durch solide Pipeline

Kinross Gold hat in diesem Jahr operativ recht gut performt und diese Entwicklung könnte im Zuge einer soliden, kurz- bis mittelfristigen Pipeline weiter fortgesetzt werden. Davon sind auch Analysten überzeugt. 42 % aller befragten Analysten bewerten die Aktie derzeit mit “Kaufen”. Zum Ende des ersten Quartals 2017 waren es noch insgesamt 33 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.