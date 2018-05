Kinross Gold Aktie: Turnaround – sehr schön!

Weitere Suchergebnisse zu "Kinross Gold":

Kinross Gold hat nun ein wichtiges Signal am Markt gesetzt. Die Aktie schaffte es, bei mehr als 3 Euro wieder nach oben abzudrehen. Dies könnte auch in den kommenden Tagen eine wichtige Basis bilden, um steigende Kurse an den Märkten zu schaffen. Denn: Charttechnisch hat sich die Ausgangssituation damit entscheidend verbessert. Der Wert ist somit auf dem Weg zurück zu Notierungen

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.