Kinross Gold: Aktie nach den Quartalsergebnissen!

Die Kinross Gold Aktie musste in den vergangenen Wochen deutliche Einbußen verzeichnen. Neben dem weiter fallenden Goldpreis ist der weitere hauptsächliche Grund dafür das unter den Erwartungen ausgefallene Ergebnis per zweites Quartal 2018. Dabei hat das Unternehmen die Analysteneinschätzungen für den Gewinn je Aktie mit 0,03 US Dollar getroffen, lag mit dem Umsatz allerdings ganze 6 % unterhalb der mittleren Schätzung

Ein Beitrag von Kai Rademacher.