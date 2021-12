Kinross Gold-Aktie: Kann der Anstieg fortgesetzt werden?

Sowohl der massive Kursrückgang im Anschluss an das Hoch vom 16. November bei 6,25 Euro wie auch der am 15. Dezember auf dem Tief bei 4,39 Euro gestartete Anstieg waren zunächst von einer hohen Dynamik gekennzeichnet. In der Zwischenzeit haben die Bullen jedoch das Niveau von 5,00 Euro erreicht und die Dynamik lässt seitdem spürbar nach, sodass der Kurs dazu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung