Kinpo Electronics Inc. erhält EU-Medizinzertifikat für tragbaren ECG-Monitor mit Namen BC1 Patch

Weltweit sindHerz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) Todesursache Nr. 1 und stehen für30 % weltweiter Todesfälle. Kinpo Electronics Inc. erleichtert dieBürde für Patienten. Kinpo Electronics Inc., einer der wichtigstenHersteller von Geräten für die medizinische Versorgung (EMS), hateine Lösung für die Vorbeugung von CVD entwickelt. Heute konnte manmit Stolz die Erteilung des medizinischen Zertifikates CE MDD für denim Unternehmen entwickelten, tragbaren ECG-Monitor des Namens BC1Patch verkünden. Die Zertifizierung nach CE MDD (Richtlinie fürmedizinische Geräte 93/42/EEC) ermöglicht eine direkte Vermarktungvon BC1 an Kunden in der Europäischen Union. Kinpo Electronics Inc.wird die Vermarktung in wichtigen europäischen Regionen im drittenQuartal 2017 unter seiner Eigenmarke XYZlife beginnen."Ich bin auf das medizinische Team enorm stolz. Es ist ein großerSprung und sehr ermutigend für die Vision künftiger Medizin, speziellder Telemedizin. Dies wird weltweit von Nutzen sein, da Probleme desAlterns gelöst werden", sagte Simon Shen, CEO von Kinpo ElectronicsInc. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Telemedizin einer derwichtigsten Bausteine künftiger Gesundheitsversorgung ist. InAngesicht der Verbesserung mobiler Netzwerke sind wir in der Lage,den Status von Patienten in Echtzeit zu überwachen und speichern."BC1 Patch ist ein innovativer, tragbarer ECG-Monitor, derlangfristige Überwachung und Überwachung in Echtzeit, Beobachtung desVerlaufes und spezielle Berichte für medizinische Fachkräfte undBenutzer bereitstellt. Über eine einzigartige Ruffunktion könnenÄrzte, Familienmitglieder oder Freunde sofort benachrichtigt werden,wenn Unregelmäßigkeiten beobachtet werden. Zudem erhalten Personenund Ärzte Unterstützung, von der Vorab-Prüfung auf potentielleHerzsymptome über effiziente Behandlung bis zu ambulanterNachbehandlung.Der Erwerb eines medizinischen Zertifikates der EU bedeutet, dassKinpo Electronics Inc. zu einem neuen Markstein im Bereich derpersönlichen Behandlung und Gesundheitsversorgung aufbricht.Kinpo Electronics Inc. implementiert Medizintechnik für denVerbrauchermarkt, damit Patienten ihre Gesundheit in die Hand nehmenkönnen. Dies geschieht durch Vereinigung intelligenter Bekleidung mitfirmeneigenen Algorithmen, beispielsweise in der Serie "BCX SmartClothing". Die vollständigen Kits überwachen das alltägliche Lebendes Menschen durch Analyse von Stress, Erschöpfung und Schlaf. Dieseintelligente Bekleidung für das vollständige Lifestyle-Management istin den USA auf dem Markt.Über XYZlifeXYZlife ist die Marke, unter der Kinpo Electronics Inc. seit 2013Produkte und Dienstleistungen für Medizin und Gesundheitsversorgunganbietet. Die Dienste und Produkte sollen künftiger medizinischerVersorgung und Nachfrage im Zeitalter digitaler Gesundheit zurVerfügung stehen. Wir dienen der gesunden Lebensweise durchBereitstellung von Produkten für die Gesundheit rund um die Uhr durchAnwendungen, welche die Bürde für persönliche und öffentlicheGesundheitsversorgung reduzieren.