Kinozeit: Debüt im WDR Fernsehen

In diesem Herbst präsentiert der WDR die neue Staffel Kinozeit: Debütmit sieben zum Teil preisgekrönten Debütfilmen, die ab 15. Oktoberimmer dienstags um 23.40 Uhr im WDR Fernsehen laufen.Der erste lange Film ist ein entscheidender Schritt ins Berufslebenals Regisseur*in und quasi eine Visitenkarte, auf die die Branche unddie Zuschauer*innen schauen. Hier muss man sich das erste Malbeweisen, Eindruck hinterlassen, sich abheben von allen anderen. Daserfordert Mut, Engagement, Hartnäckigkeit - eine Vision. All dieshaben die sieben Regisseur*nnen der diesjährigen Staffel Kinozeit:Debüt mit ihren Filmen bewiesen, und das wurde auch mit zahlreichenPreisen anerkannt und gewürdigt. Für den WDR ist die Förderung desfilmischen Nachwuchses mit diesem Sendeplatz eine wichtige Aufgabe.Die Debütstaffel wird eröffnet mit "Sommerhäuser" von Sonja MariaKröner. Sommer 1976. Es ist Hochsommer. Ein Jahrhundertsommer. Alleschwitzen. Und ganz eindeutig sind die Wespen dieses Jahr nochlästiger als sonst. Das Portrait einer Familie, die den Sommer - wiejeden Sommer - in ihrem Gemeinschaftsgarten verbringt. Doch der Todder herrischen Mutter Sophie lässt nach und nach subtile Risse imfein gesponnenen Familiengeflecht zu Tage treten.Es folgt "Babai" von Visar Morina. Der zehnjährige Nori und seinVater Gezim verkaufen zusammen Zigaretten auf den Straßen desVorkriegskosovo der 90er Jahre. Auf Noris Mutter möchte Gezim nichtangesprochen werden. Der Vergangenheit zu entfliehen gehört zurStärke des Vaters. Nun will er dem Kosovo entfliehen, ohne Nori. Dochder Sohn stellt sich quer und versucht mit allen Mitteln ihn davonabzuhalten. Es kommt zu einem Unfall. Der entsetzte Vater bringt erseinen Sohn ins Krankenhaus. Als Nori entlassen wird, ist sein Vaterheimlich gegangen. Voller Wut und Entschlossenheit folgt er ihm aufdiese gefährliche Reise und findet tatsächlich seinen Vater inDeutschland wieder. Mit kindlicher Konsequenz konfrontiert er ihn mitseiner Tat, die er ihm nicht verzeihen kann."Zwei im falschen Film" von Laura Lackmann nimmt die Bedingungen derromantischen Liebe ins Visier: Heinz, die eigentlich Laura heißt, undHans sind ein ganz normales Paar. Um ihren Jahrestag zu feiern, gehensie ins Kino - ein Liebesfilm steht auf dem Programm. Nur so rechtwill die romantische Stimmung von der Leinwand auf die beiden nichtüberspringen. Was ganz beiläufig beginnt, wird zur Existenzfrage derBeziehung, denn sie stellen fest: nichts ist mehr wie im Film!Der Film "Freistatt" von Marc Brummund basiert auf wahrenBegebenheiten und erzählt über den erbitterten Kampf eines Jungen umden letzten Rest an Menschlichkeit und Würde in einem repressivenGesellschaftssystem. Der 14-jährige, rebellische Wolfgang wird 1968in das Fürsorgeheim der Diakonie Freistatt abgeschoben, wo er zueinem anständigen Jungen "erzogen" werden soll. Wolfgang leistetWiderstand gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und dieperfiden Erziehungsmethoden des Heimleiters, lässt sich nicht von ihmunterkriegen. Doch wie lange kann er sich noch gegen dieses Systemvon Gewalt und Unterdrückung wehren, ohne dabei selbst zu verrohen?Was sollen die Koordinaten eines Lebens sein, wenn Arbeit undLeistung nicht mehrdas Maß aller Dinge sind? Dieser Frage geht derFilm "Jetzt.Nicht." von Julia Keller und Janis Mazuch nach: SeineTage sind lang, sein Terminkalender voll - ein hochtourig getaktetesLeben in der Marketingabteilung eines Kosmetikherstellers. Als Walter(45) völlig unerwartet gekündigt wird, verliert er jeglichen Halt.Die erzwungene Auszeit bringt existenzielle Fragen hervor. Auf derSuche nach Antworten flüchtet sich Walter in die Identität einesanderen Mannes.Um die Fragen von Leistung und Arbeit, um Träume und den Preis dafürgeht es auch in "Marija", von Michael Koch. Marija, eine jungeUkrainerin, putzt in einem Hotel in Dortmund, träumt jedoch von einemeigenen Friseursalon. Entschlossen ihren Traum in die Tat umzusetzen,ist sie bereit, ihren Körper, ihre sozialen Beziehungen, zuletzt dieeigenen Gefühle dem erklärten Ziel unterzuordnen.Und schließlich begeben wir uns in "Zwischen den Jahren" von LarsHenning auf eine Reise in die Dunkelheit. Becker, ein wortkarger,etwas grobschlächtiger Mann, ist nach einer lebenslangen Haftstrafeaus dem Gefängnis entlassen worden. Sein altes Leben liegt genau soweit hinter ihm wie die schreckliche Tat, die er damals begangen hat.Jetzt will er nur noch seine Ruhe, sein neues Leben führen. Doch alsder Mann auftaucht, dessen Leben er damals zerstört hat, holt ihnseine Vergangenheit schnell wieder ein...