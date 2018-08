Wiesbaden (ots) - In seinem zweiten Spielfilm IN THE MIDDLE OF THERIVER (Start: 16. August) erzählt der Regisseur Damian John Harpervon dem jungen Irak-Versehrten Gabriel, der noch immer nichtbegreifen kann, wieso seine Schwester sterben musste. Nun kehrt erzurück in das Haus seiner Großeltern in New Mexico, um seineGroßmutter mit der Erziehung der zwei kleinen Kinder, die nun ohneMutter aufwachsen müssen, zu unterstützen. Doch Laurence, derGabriels Großvater ist, zu viel trinkt und dann handgreiflich wird,macht ein friedliches Zusammenleben unmöglich. Erst recht, nachdem inGabriel der Verdacht wächst, sein eigener Großvater könnte etwas mitdem Tod seiner Schwester zu tun haben. Damian John Harper gelingt eslaut der fünfköpfigen Expertenrunde der FBW, die Intensität seinesFilms bis zum Schluss aufrechtzu erhalten. Die Jury fügt hinzu: "AlsRegisseur weiß Harper genau, wohin er mit der Kamera schauen muss, umdas Leben seiner Protagonisten, die in New Mexico in prekärenVerhältnissen leben, authentisch auf der Leinwand darzustellen. Umdiesen semi-dokumentarischen Stil auch in der Inszenierung zubetonen, arbeitet er mit Laienschauspielern, die körperlich völligidentisch mit ihrer Rollen zu sein scheinen. Harper zeigt eindeprimierendes Bild vom Zustand des Landes und wenn einmal der Sloganvon Donald Trump, "Make America great again" geschrien wird, wirktdies wie eine ironische Bankrotterklärung." Die Jury zeichnet denFilm auch wegen seiner "ungeschönt realistischen" Erzählweise mit demhöchsten Prädikat "besonders wertvoll" aus.Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/in_the_middle_of_the_riverDas Frankreich der Gegenwart leidet unter der europäischenWirtschaftskrise, und gerade die Bauern der Normandie bleiben nichtdavon verschont. Nach dem verheerenden Preisverfall für Fleisch undGemüse stehen viele Landwirte in der kleinen Ortschaft Mêle surSarthe kurz vor dem wirtschaftlichen Bankrott. Doch Georges Balbuzard(Francois Cluzet), der agile Bürgermeister des kleinen Ortes, willnicht so einfach aufgeben und ersinnt einen Plan, wie er diefranzösische Öffentlichkeit auf die Krise aufmerksam machen will. Alsdann der amerikanische Fotograf Newman (Toby Jones) mit der Gegend inBerührung kommt und bald besessen ist von der pastoralen Landschaft,kommen alle gemeinsam bald auf die Idee eines nackten Massenbildes.Doch nicht alle Bewohner des Dorfes sind mit diesem radikalen Planeinverstanden. EIN DORF ZIEHT BLANK (Start: 16. August) von Philippele Guay ist eine Gesellschaftskomödie in der Tradition erfolgreicherfranzösischer Filme wie MONSIEUR CLAUDE UND SEINE TÖCHTER. Dieunabhängige Jury der FBW vergibt dem Film das Prädikat "besonderswertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "Mit viel Herz und einermitunter faszinierenden rhythmischen Eleganz inszeniert le Guay dieländliche Atmosphäre der nordfranzösischen Provinz. Dazu kontrastierter die gereizte Krisenstimmung Europas, die stellenweisedurchscheint, den Film jedoch nie in den Pessimismus abgleiten lässt.Auf diese Weise bietet der Film einen amüsanten Einblick in eineernsthafte Thematik. Eine stimmige Montage verbindet die divergentenPerspektiven und ist von einer tiefen Sympathie für die Franzosen undihre Schrulligkeiten geprägt. Atmosphärische Stimmungsbilder gliederndie kollektive Tragikomödie, die durch die schauspielerischüberzeugende Hauptfigur des Bürgermeisters katalysiert wird. Für einerwachsenes Programmkinopublikum ist EIN DORF ZIEHT BLANK einunterhaltsames und detailfreudiges Vergnügen - im besten Sinnealtmodisches französisches Genrekino."Mehr dazu unter:https://www.fbw-filmbewertung.com/film/ein_dorf_zieht_blankMehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungenunter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- undMedienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikatenwertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungenentscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern aus einemPool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell