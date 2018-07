Dortmund (ots) - "Losgefahren bin ich allein. Wieder angekommenbin ich dank anderer", sagt Filmemacher Christian Vogel. SeinKinofilmdebüt "Egal was kommt" startet am 02. August 2018 in dendeutschen Kinos. Darin erzählt Vogel die bewegende Geschichte vonseinem Lebenstraum: einer Reise mit dem Motorrad um diese Erde. Diesewar 333 Tage lang und führte ihn über 50.000 Kilometer durch 22Länder, unter anderem durch die USA und Kanada, die Mongolei,Pakistan und Indien. Sein Drehbuch schreibt das tägliche Abenteuer,die Kamera bleibt stets an seiner Seite. Dabei begegnet er immerwieder hilfsbereiten Menschen, die ihm in vermeintlich ausweglosenSituationen zur Seite stehen.Das Projekt wurde von PROGAS, einem der führendenFlüssiggasversorger in Deutschland, unterstützt. Das Unternehmensteuerte dem Sohn des ehemaligen Füllstellenmanagers Hubert Vogeleinen Teil seiner Reisekosten bei. Als Christian Vogel in Indiendurch einen schweren Unfall in eine Notsituation geriet, sorgte auchPROGAS schnell und unkompliziert für die nötige finanzielleUnterstützung.Das Ergebnis ist einerseits ein abenteuerliches Roadmovie auf zweiRädern. Andererseits erzählt "Egal was kommt" eine bewegendeGeschichte über den Mut, sich Herausforderungen zu stellen und dieeigenen Ängste zu überwinden. Einen Trailer zum Film gibt es unterwww.youtube.com/watch?v=2qL1xAg5AAM im Internet.Das Unternehmen PROGAS gehört zu den führendenFlüssiggasversorgern in Deutschland. Der Stammsitz befindet sich inDortmund. In einem flächendeckenden Vertriebsnetz mit dreiRegionalzentren in Hamburg, Kassel und München sowie 17Flüssiggas-Lägern beliefert der Anbieter private und gewerblicheKunden sowie öffentliche Einrichtungen zuverlässig mit Flüssiggasnach DIN 51622. Besonderen Wert legt das mittelständische Unternehmendabei auf die persönliche Nähe zu seinen Kunden. Rund 70 Mitarbeiterim Außendienst stehen ihnen als persönliche Ansprechpartner zurSeite.www.progas.dePressekontakt:Zilla MedienagenturTelefon: 02 31/2 22 44 60E-Mail: info@zilla.dePROGAS GmbH & Co KGChristian OsthofMarketingleiterTel.: 02 31/54 98-1 70E-Mail: christian.osthof@progas.dewww.progas.deOriginal-Content von: PROGAS, übermittelt durch news aktuell