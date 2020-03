Kinostart mit Prädikat für Jane Austens Klassiker EMMA als pfiffig charmante Neuverfilmung / Außerdem: Starkes Dokumentarfilm-Kino mit FOR SAMA, WATERPROOF und dem Edgar Reitz-Porträt 800 MAL EINSAM

Wiesbaden (ots) - EMMA(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/emma_1) in der Regie von Autumn de Wilderzählt als Neuverfilmung des Klassikers von Jane Austen die Geschichte derjungen Emma Woodhouse, deren größte Freude es ist, andere Menschen zuverkuppeln. Doch die Pläne der jungen Frau bringen nach und nach das Leben dergesamten Gemeinde durcheinander. Die FBW-Jury verlieh der Gesellschaftskomödiedas höchste Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung:"Witz und Musikalität sind die Stärken dieser Regisseurin. Die Bewegungen undDialogsätze sind rhythmisch präzise gesetzt, und wenn sich die Filmfiguren inden Räumen bewegen, sind diese Sequenzen choreografisch inszeniert. Da ist dieMusik dann genau auf eine Geste oder einen Ausruf hin arrangiert. De Wilde, diesich mit Musikvideos einen Namen gemacht hat, inszeniert ungewöhnlichmusikalisch. Und sie hat erkannt, dass Jane Austen im Grunde eine komischeAutorin ist."FÜR SAMA(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/fuer_sama) in der Regie von WaadAl-Kateab (in Zusammenarbeit mit Edward Watts) ist ein FÜR SAMA ist ein intimer,persönlicher und zutiefst ergreifender Dokumentarfilm über die Geschehnisse dessyrischen Bürgerkriegs aus der Sicht einer jungen Frau und Mutter. Die FBWvergibt das Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt: "Klar und konsequentfolgt der Film der Erzählung der jungen Frau und ihrer Familie. Auf diese Weisehebt sich FÜR SAMA als Erlebnisbericht und Videotagebuch klar von einemklassischen Dokumentarfilm ab und strebt auch genau diese Wirkung an. Denn aufdiese Weise macht der Film, sofern das überhaupt möglich ist, auf erschütterndeWeise das Leben im Krieg und in der Belagerung greifbar. Mit all dem Grauen,aber auch all der Menschlichkeit. Und so stehen am Ende die Hoffnung und dasVersprechen, eines Tages in die Heimat zurückzukehren. FÜR SAMA ist einergreifendes filmisches Zeitdokument. Und ein wichtiger Film." Die FBW- JugendFilmjury hat FOR SAMA im Rahmen ihrer Tätigkeit als Jugendjury auf derFilmkunstmesse Leipzig als besten Film ausgezeichnet, der aufgrund "seinerungefilterten Wahrheit und gesellschaftlicher Relevanz überzeugt undbegeistert".WATERPROOF(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/waterproof) ist das Langfilmdebüt derFilmemacherin Daniela König. Der Film begleitet Klempnerinnen in Jordanien, dieals erste Frauen diesen Job ausüben, bei ihrem Kampf für mehr Selbstbestimmung.Die unabhängige FBW-Jury zeichnet den Dokumentarfilm mit dem Prädikat "besonderswertvoll" aus und schreibt: "Die Welt von WATERPROOF ist eine Welt fast ohneMänner - und das in einem Land, in dem die Stellung der Frauen weit von derGleichberechtigung entfernt ist. Dass Daniela Königs Dokumentarfilm diese Frauenund all ihre Sorgen und Nöte, aber auch ihren Mut und Unternehmergeist sichtbarmacht, das ist das große Verdienst dieses Films. (...) Dabei enthält sichDaniela König eines ethnographischen Blicks auf das Fremde und Exotische,sondern arbeitet vielmehr das Universelle der Geschichte - die Selbstbehauptungvon Frauen gegen die Beschränkungen einer patriarchal geprägten Gesellschaft -sehr gut heraus."800 MAL EINSAM - EIN TAG MIT DEM FILMEMACHER EDGAR REITZ(http://ots.de/5AxrCL) in der Regie von Anna Hepp porträtiert eine Begegnung mitdem bekannten Filmemacher Edgar Reitz, der unter anderem die preisgekrönteHEIMAT-Filmreihe erschaffen hat und bis heute eine einflussreiche Persönlichkeitdes deutschen Films ist. Die FBW-Jury zeichnet das persönliche Porträt mit demPrädikat "wertvoll" aus und schreibt in ihrer Begründung: "800 MAL EINSAM istnicht nur ein Porträt über Edgar Reitz, eine Dokumentation. Vielmehr ist es einfilmisches Essay, ein Experiment. Anna Hepp zeigt deutlich, wie sehr sie EdgarReitz verehrt und wie wichtig ihr die Beziehung zu ihm ist. (...) Und EdgarReitz öffnet sich erstaunlich freimütig und man kommt ihm sehr nahe. Er sprichtüber das Filmemachen und was es bedeutet, Künstler zu sein. (...) SzenischeAufbereitung, Kameraführung und Montage gehen über die sonst übliche Form einesPorträts hinaus. Ausschnitte aus dem Werk von Edgar Reitz sind spärlich und AnnaHepp geht auch damit spielerisch um. Sie überspitzt, sie verfremdet und sieversucht, die vom Meister geforderte Freiheit und das Loslassen von Klischeesexperimentell bildlich und in der Montage umzusetzen."Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unterwww.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. 