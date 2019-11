Kinostart mit Prädikat besonders wertvoll: Robert Pattinson und Willem Dafoe in DER LEUCHTTURM / Außerdem: Die französische Komödie DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS

Wiesbaden (ots) - DER LEUCHTTURM(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/der_leuchtturm) in der Regie von RobertEggers ist ein atmosphärischer Mystery-Thriller rund um zwei Leuchtturmwärter,die gemeinsam auf einer menschenleeren Insel an der Küste Neuenglands einenLeuchtturm am Laufen halten müssen und sich auf engstem Raum ausgeliefert sind.Die FBW-Jury vergibt das Prädikat "besonders wertvoll" und schreibt: "RobertPattinson und Willem Dafoe tragen den Film in einer schauspielerischen Tour deForce. Über lange Strecken sind sie in intimen Nahaufnahmen zu sehen, was diesesklaustrophobische Geschehen dem Publikum intensiv nahebringt. Visuell arbeitetder Film mit harten Kontrasten und einem engen Schärfebereich, wodurch er diebeklemmende Dichte der maskulinen Zwangsgemeinschaft betont. (...) Eineherausragende Variation des Horrorfilms mit Mitteln der Stummfilmästethik undavantgardistischer Tongestaltung."DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS (http://ots.de/AEraT3) in der Regie von NicolasBedos und mit Daniel Auteuil und Fanny Ardant in den Hauptrollen erzählt aufromantisch-irrwitzige Weise von einem Mann, der mit Hilfe einer Eventagentur indie Vergangenheit zurückreist, um die Geschichte seiner großen Liebe noch einmalzu erleben. Die FBW verleiht dieser französischen Komödie das höchste Prädikat"besonders wertvoll" und schreibt: "Daniel Auteuil spielt Victor mit so vielWärme und Wahrhaftigkeit, dass man seine Sehnsucht nach dem, was war, förmlichspüren kann. Und Fanny Ardant sprüht nicht nur vor Lebenslust, Charme undCharisma, sondern lässt hinter der scheinbar gefühllosen Fassade immer auchSanftheit und Verletzlichkeit erkennen. Diese Ambivalenz der Emotionen machtalle Figuren authentisch und lebensecht. DIE SCHÖNSTE ZEIT UNSERES LEBENS istromantisch, skurril, berührend und komisch. Französisches Kino zum Verlieben."In der kommenden Woche im Kino: Die Verfilmung des Jugend-Bestsellers von BovBjerg: AUERHAUS. Und die französische Tragikomödie ALLES AUSSER GEWÖHNLICH.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unterwww.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Überdie Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern auseinem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9113/4451720OTS: Deutsche Film- und MedienbewertungOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell