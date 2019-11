Kinostart mit Prädikat: LE MANS 66 - GEGEN JEDE CHANCE mit Matt Damon und Christian Bale / Außerdem im Kino: die weihnachtliche Romantic Comedy LAST CHRISTMAS und der Debütfilm MORGEN SIND WIR FREI

Wiesbaden (ots) - LE MANS 66 - GEGEN JEDE CHANCE(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/le_mans_66_gegen_jede_chance) in derRegie von James Mangold erzählt als packender Rennfahrerfilm, mit Matt Damon undChristian Bale in den Hauptrollen, die Geschichte des legendären24-Stunden-Rennens von Le Mans, bei dem ein Konstrukteur und sein Fahrerbeschlossen, es mit dem großen Rennwagenherstellers Ferrari aufzunehmen - gegenjede realistische Chance. Die FBW-Jury vergibt das Prädikat "wertvoll" undschreibt: "Dass man als Zuschauer trotz all der Unwägbarkeiten, die immer wiederauftauchen, bis zum Schluss an das Erreichen des Ziels glauben kann und vollerSpannung der Geschichte folgt, liegt auch an der exzellenten Darstellerleistungvon Matt Damon als Shelby und Christian Bale als Ken Miles. Wie eineaufbrausende Naturgewalt sprüht Bale vor Energie. Eine Energie, die von MattDamon mit großer Ruhe geerdet wird. Mangold inszeniert die Autorennen alsadrenalinberstende Highlights, die Kamera scheint auf die Autos zuzurasen, dazueine Montage mit exaktem Timing und eine Soundkulisse, die die Rennpiste für denZuschauer körperlich erlebbar macht. Das Zusammenspiel von Digital Effects undeiner bis ins Detail historisch stimmigen Kulisse und Ausstattung machen dieVision der Reise zum Autorennen nach Le Mans perfekt."LAST CHRISTMAS(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/last_christmas) von Paul Feig und EmmaThompson liefert als Mischung aus Gefühl, britischem Witz und einemstimmungsvollen Soundtrack voller George-Michael-Klassiker einen gelungenenfilmischen Start in die Vorweihnachtszeit. Die FBW verleiht der romantischenWeihnachtskomödie das Prädikat "wertvoll" und schreibt: "Wie ein roter Fadenziehen sich die Lieder von George Michael und Wham! durch den Film - darunterauch bis heute unveröffentlichte Songs des Künstlers - und sorgen für diemitreißende Untermalung einer bunt leuchtenden und farbenfrohen LondonerWeihnachtswelt. Als Einstimmung für die Vorweihnachtszeit genau das Richtige."MORGEN SIND WIR FREI(https://www.fbw-filmbewertung.com/film/morgen_sind_wir_frei) von HosseinPourseifi erzählt nach wahren Begebenheiten die Geschichte von Beate und Omid,die zur Zeit der Islamischen Revolution, in den Iran gehen, um sich dort einneues Leben aufzubauen. Doch die Konflikte des noch jungen Staates ziehen baldauch in die Familie ein. Die FBW-Jury verleiht dem spannenden Debütfilm dasPrädikat "besonders wertvoll" und schreibt in ihrer Begründung: "Außergewöhnlichmutig und inszenatorisch sicher, ist der Film vor allem hervorragend gespielt.Ein wichtiger Film in einer Zeit, die sich schwer damit tut, mit einemnüchternen Blick auf die fließenden Grenzen zwischen Ideologie und Religion zuwerfen. Umso relevanter erscheint er daher der Jury, die die audiovisuelleInszenierung und die Schauspielkunst gleichermaßen würdigt."Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unterwww.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Überdie Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern auseinem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell