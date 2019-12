Kinostart mit Prädikat: AUERHAUS und ALLES AUSSER GEWÖHNLICH

Wiesbaden (ots) - AUERHAUS (https://fbw-filmbewertung.com/film/auerhaus) in derRegie von Neele Leana Vollmar erzählt von vier Jugendlichen im Deutschland der1980er-Jahre, die entgegen aller Regeln beschließen, eine WG im Auerhaus zugründen. Um den Moment zu feiern - und vor allem, um ihren Freund Frieder vorsich selbst zu retten. Denn der weiß nicht mehr, warum er überhaupt leben soll.Wie lange können die Mauern des Auerhauses den Zauber dieser Gemeinschaftbeschützen? Für die mitreißende Romanverfilmung des gleichnamigen Bestsellersvon Bov Bjerg vergibt die FBW-Jury das Prädikat "besonders wertvoll". Sieschreibt: "In der Tat kann AUERHAUS als ein brillanter Coming-of-Age-Filmgelten, der trotz zeitgenössischer Bezüge auch für heutige GenerationenGültigkeit besitzt. Immerhin hat Neele Leana Vollmar den Film mit den Stars desgegenwärtigen Jugendkinos besetzt, die in keinster Weise abgenutzt wirken."Nicht nur durch das herausragende Schauspiel von Damien Hardung, Max von derGroeben und Luna Wedler ist "das neuste Werk der Regisseurin "mitfühlend undunterhaltend, spannend und informativ zugleich. (...) Was genau bedeutet denneine Jugend in der ländlichen Abgeschiedenheit der 80er Jahre? KeineSensationen, sondern jede Menge Redundanz! Und die auf Film zu bannen, ohne aberdas Publikum zu vergraulen, ist eine meisterliche Leistung." Auch die FBW-JugendFilmjury (https://www.jugend-filmjury.com/film/auerhaus) ist vom Film begeistertund vergibt 4,5 von 5 Sternen. Dazu schreibt sie: "Toll finden wir dieEntwicklung der Figuren im Film und dass die Mutter von Höppner in einer Szenemit ihm über das Thema Depressionen spricht. (...) Wir empfehlen diesenanspruchsvollen und thematisch schwierigen Film ab 14 Jahren, da Selbstmord undDepression immer zentrale Themen sind."ALLES AUSSER GEWÖHNLICH(https://fbw-filmbewertung.com/film/alles_ausser_gewoehnlich) in der Regie vonOlivier Nakache und Eric Toledano erzählt auf inspirierend-mitreißende Art vonzwei hochengagierten Betreuern, die sich ehrenamtlich um autistische jungeMenschen kümmern - und dabei mehr als einmal an ihre eigenen Grenzen stoßen. DieFBW-Jury verleiht das Prädikat "besonders wertvoll": und schreibt in ihrerBegründung: "Die erfolgreichste Form, Sozialarbeit im Kino darzustellen, ist dasso genannte Feelgoodmovie, in dem Problemlagen (...) mit Humor behandelt undgemeistert werden. Im Fall von ALLES AUSSER GEWÖHNLICH legt die Jury Wertdarauf, diesen berührenden, aufwühlenden und zugleich gute Laune machenden Filmtrotzdem nicht als Feelgoodmovie zu bezeichnen. Die Regisseure schildern diewahren Fälle, um die es in ihrem Film geht, mit einem Respekt und einerSensibilität gegenüber ihren Protagonisten, die über das Feelgood-Genrehinausweist; ihr Film ist auf eine Weise zugleich unterhaltend und aufklärend,die man im Kino tatsächlich nur selten erlebt." Sounddesign, Humor, Schauspielund Kamera: "Es gelingt dem Film, seine vielen disparaten Aspekte zu einerfilmischen Einheit zusammenzuführen, die man für ihre Kombination vonerhellender Sozialkritik und Kurzweiligkeit nur bewundern kann."In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Der animierte Kinderfilm DER KLEINERABE SOCKE - SUCHE NACH DEM VERLORENEN SCHATZ.Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unterwww.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnetherausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Überdie Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachtern auseinem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filmeinnerhalb ihres jeweiligen Genres.Die FBW-Jugend Filmjurys sind mit Schülerinnen und Schülern ab 10 Jahren und imFalle der älteren Jurys ab 14 Jahren besetzt. Sie sind an acht Standorten inDeutschland etabliert und sichten vor Kinostart das komplette Filmprogramm fürdas junge Publikum. Seit 2018 geben die Jurys auch Empfehlungen für das Programmfür die Zielgruppe "14+". Mehr Infos und Filme unter: www.jugend-filmjury.com.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9113/4458623OTS: Deutsche Film- und MedienbewertungOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell