Erfurt (ots) - Das warmherzige und skurrile Abenteuer "Super Jackund Bruder Langohr" (KiKA) erzählt von einem Jungen, der sich zuseinem Geburtstag nichts sehnlicher wünscht als einen kleinen Bruder- stattdessen bekommt er ein Kaninchen: Bruder Langohr. Dieniederländische Komödie ist am 29. Juni um 19:30 Uhr auf demLollywoodplatz bei KiKA zu sehen.Jacks (Matsen Montsma) größter Wunsch ist ein Bruder. Er istEinzelkind und wächst bei seinen beiden Müttern auf. Als Jackerfährt, dass seine Mütter einen geeigneten Samenspender über dasInternet gefunden haben, öffnet sich ihm eine Welt: So könnte er auchzu einem Bruder kommen. Mit der Suche nach dem besten potenziellenVater beginnt eine Reise voller wunderbarer Begegnungen mitseltsamsten Charakteren, denen er stets unvoreingenommen und ohneVorurteile begegnet.Ein Film von Anne de Clercq, der zeigt, dass Freundschaft undFamilie wichtiger sein können als die Erfüllung eines Wunsches -dafür wurde er 2017 bei den Stuttgarter Kinderfilmtagenausgezeichnet. Auf unterhaltsame und für Kinder verständliche Artvermittelt "Super Jack" überdies den Alltag einer sogenanntenRegenbogenfamilie, einer Familie aus einem gleichgeschlechtlichenPaar mit Kind(ern).Die Premiere "Super Jack und Bruder Langohr" (KiKA) zeigt KiKA am29. Juni 2018 um 19:30 Uhr auf dem Lollywood-Sendeplatz.Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Carsten Schulte.Medienpädagogisches Begleitmaterial wird ab dem 27. Juni 2018 auf denOnlineseiten "KiKA für Erwachsene" auf erwachsene.kika.debereitgestellt.Weitere Informationen sowie Bilder und Texte finden Sie in derKiKA-Presselounge auf kika-presse.de.