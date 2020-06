München (ots) - Russell Crowe nimmt Fahrt auf und rast nun schon ab dem 16. Juli 2020 über die deutschen Leinwände. UNHINGED - AUSSER KONTROLLE liefert langersehnte, hochspannende und actiongeladene Unterhaltung für alle deutschen Kinofans!Es ist ein ganz normaler Morgen für Rachel (Caren Pistorius): Sie ist wieder mal zu spät dran und steckt im täglichen Verkehrschaos auf dem Weg zur Schule mit ihrem Sohn Kyle (Gabriel Bateman) fest, als ihr auch noch die wichtigste Klientin kündigt und der Autofahrer (Russell Crowe) vor ihr hartnäckig die grüne Ampel ignoriert. Laut hupend zieht sie an ihm vorbei und ahnt nicht, dass sie so zur Zielscheibe der geballten Wut eines Mannes wird, der nichts mehr zu verlieren hat. Entschlossen heftet er sich an Rachels Fersen, um ihr eine Reihe von Lektionen zu erteilen, die sie so schnell nicht vergessen wird. Und nicht nur sie ist sein Ziel, sondern auch alle, die sie liebt. Gnadenlos und scheinbar unaufhaltsam schlägt der Fremde immer wieder zu...In den USA wird UNHINGED - AUSSER KONTROLLE am 10. Juli als erster neuer Release in den wieder eröffnenden Kinos zu sehen sein. Die deutschen Kinobesucher können sich ebenfalls wieder auf aufregende Kinounterhaltung freuen und den Thriller kurz darauf ab dem 16. Juli auf der großen Leinwand erleben.Er ist unberechenbar, hat nichts zu verlieren und geht bis zum Äußersten: Oscar®-Preisträger Russel Crowe ("The Nice Guys", "Gladiator") brilliert in dem Actionthriller UNHINGED - AUSSER KONTROLLE als unerbittlicher Fremder, bei dem eine alltägliche Situation den Ausnahmezustand auslöst. An Crowes Seite spielen Caren Pistorius ("Mortal Engines"), Gabriel Bateman ("Annabelle") und Jimmi Simpson ("Westworld"). Nach einem Drehbuch von Carl Ellsworth ("Disturbia") nimmt Regisseur Derrick Borte den Zuschauer mit auf einen rasanten, nervenzerreißenden Psychotrip.Pressekontakt:Klassische PR:AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone BachofnerTel.: +49 30 61 20 30 - 70Fax: 030 61 20 30 - 99E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deOnline PR:VOLLKONTAKTSabrina BozkurtTel. +49 40 524 72 31 - 44E-Mail: sabrina.bozkurt@vollkontakt.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136327/4628679OTS: LEONINEOriginal-Content von: LEONINE, übermittelt durch news aktuell