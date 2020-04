München (ots) -- Eigenproduzierte Audio-Blockbuster, -Dokus und Podcasts, u.a. mit Heike Makatsch und Peter Lohmeyer - Starkes Netzwerk an Autoren, Produzenten und Medienpartnern, u.a. dpa und Süddeutsche ZeitungI'm on FYEO! Nervenkitzel mit Audio-Blockbustern wie "MAKEL", u.a. mit Heike Makatsch. Investigative Audio-Dokumentationen wie die SZ-Produktion "Deutsche Abgründe - Der NSU & der rechte Terror". Sportliche Hörergüsse mit dem dpa-Fußball-Format "Meine Liebe, mein Verein": Mit FYEO ("For Your Ears Only") startet ProSiebenSat.1 ab Donnerstag, 23. April 2020, eine neue, lokale Audio-on-Demand-Plattform. Ob spannende Dokus, Experten-Talks, News-Podcasts oder richtiges Kino für die Ohren - auf FYEO finden Nutzer eine Vielzahl an hochwertigen Audio-Formaten. Neben externen Partnern wie Süddeutsche Zeitung oder dpa kooperiert FYEO auch mit weiteren Unternehmen der ProSiebenSat.1-Group, um Stärken und Kompetenzen im Bereich Audio zu bündeln. Auf der Plattform finden Nutzer unter anderem alle Inhalte der neu gegründeten Starwatch Podcast Factory sowie exklusive Formate von Studio71. ProSiebenSat.1 hat mit FYEO somit erstmals ein eigenes Produkt geschaffen, das sämtliche Audio-Inhalte unter einem Dach aggregiert.Benjamin Risom, Vice President FYEO: "Ohren auf! Mit FYEO wollen wir zur facettenreichsten und nutzerfreundlichsten Audioplattform Deutschlands aufsteigen - und legen jetzt los: Neben einer Vielzahl an Angeboten bieten gerade unsere FYEO-Eigenproduktionen außergewöhnliche Geschichten in einer Erzählweise, wie sie sonst nur in Filmen oder Serien zu finden sind. Diese Inhalte nur zu hören, ist ein Entertainment-Erlebnis der besonderen Art, weil es besonders intim ist und die eigene Fantasie in den Mittelpunkt rückt. Die Hörer dürfen gespannt sein. Wir haben noch sehr viel spannenden Content in der Pipeline."Das ist FYEO: Frei verfügbare Podcasts lassen sich, wie von anderen Apps gewohnt, ganz ohne Anmeldung und kostenlos direkt genießen. Zusätzlich bietet FYEO Premium dem Nutzer gegen eine monatliche Gebühr von 4,99 Euro "FYEO Originals": Diese Eigenproduktionen bieten Hörerlebnisse auf dem nächsten Level. Ein besonderes Highlight sind die einzigartigen Audio-Blockbuster-Formate - die Wiedergeburt des Hörspiels im Geiste einer HBO-Serie. FYEO arbeitet dabei mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern an der Entwicklung und Umsetzung dieser Originals, unter anderem mit Alice Dwyer, Heike Makatsch, Peter Lohmeyer, Oliver Rohrbeck, Tan Caglar oder Anja Rützel sowie Medien-Partnern wie der dpa und der Süddeutschen Zeitung. Zum Start der App bietet FYEO über 15 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror.FYEO - Die neue App für Audio-Entertainment! Ab 23. April 2020 als App für iOS und Android. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.deBei Fragen: Sabine Segerer-Utz, Michael Benn Senior PR Manager Comm. & PR Strategy, Digital & Sales, ProSiebenSat.1 TV Deutschland Tel. +49 89/9507-8921, -1188 Sabine.Segerer@prosiebensat1.com Michael.Benn@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51042/4573614 OTS: ProSiebenSat.1 Digital GmbHOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell