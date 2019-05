Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Als vor knapp 20 Jahren der erste Film der X-Men-Reihe in dieKinos kam, konnte niemand ahnen, dass die Comicverfilmung einweltweiter Riesenerfolg werden würde. Vor allem Hugh Jackmann als derunverwundbare Mutant Wolferine hat dazu beigetragen. In "X-Men: DarkPhoenix", dem mittlerweile zwölften Teil der Reihe, stehen die X-Menihrem bisher verheerendsten Feind gegenüber. Mit James McAvoy,Michael Fassbender, Jennifer Lawrence und Game of Thrones-Star SophieTurner in den Hauptrollen und Lena Meyer-Landruts Song zum Film"Boundaries" kommt "X-Men: Dark Phoenix" am 6. Juni in die Kinos.Oliver Heinze hat schon mal reingeschaut.Sprecher: Knapp zehn Jahre ist es her, dass die X-Men es mit demmächtigen Mutanten Apocalypse aufgenommen haben. Seit damals habensie einen Heldenstatus. Doch Anführer Professor Charles Xavierschickt sie immer wieder auf gefährliche Missionen.O-Ton 1 (X-MEN: DARK PHOENIX, 06 Sek.): "Ladys und Gentleman vonder NASA. Das ist die Stimme von Charles Xavier. Hilfe istunterwegs." "Wir machen ne Raumfahrtmission. Cool!"Sprecher: Ein Space-Shuttle ist in Not und die Astronauten inLebensgefahr.O-Ton 2 (X-MEN: DARK PHOENIX, 02 Sek.): "Wir bergen dieAstronauten und bringen sie nach Hause. Los!"Sprecher: Aber etwas geht schief und Jean Grey schafft es nichtzurück an Bord.O-Ton 3 (X-MEN: DARK PHOENIX, 11 Sek.): "Die Wärmesignatur nimmtrapide zu." "Wir müssen hier verschwinden." "Wo ist Jean? Wo istsie?" "Jean!"Sprecher: Die X-Men können Jean retten, aber irgendetwas istanders an ihr.O-Ton 4 (X-MEN: DARK PHOENIX, 06 Sek.): "Sie müsste tot sein.""Was da oben passiert ist, hat sie stärker gemacht." "Sie verändertsich." "InwiefernSprecher: Die kosmische Kraft, die das Space Shuttle zerstört hat,hat Jean zum mächtigsten Wesen auf dem Planeten gemacht, wie ihr diemysteriöse Außerirdische Smith erklärt.O-Ton 5 (X-MEN: DARK PHOENIX, 15 Sek.): "Siehst du, du bistbesonders, Jean. Und wenn du aufhörst, gegen deine Kraft anzukämpfen,sondern sie annimmst, wirst du genauso mächtig sein wie ein Gott."Sprecher: Aber Jean kann ihre neue, unendliche Macht nichtkontrollieren und findet sogar Gefallen daran, sie gegen ihreehemaligen Freunde zu richten.O-Ton 6 (X-MEN: DARK PHOENIX, 06 Sek.): "Wenn ich die Kontrolleverliere, geschehen schreckliche Dinge. Aber es fühlt sich gut an."Sprecherin: Im Kampf mit der instabilen Kraft und ihren eigenenDämonen gerät Jean außer Kontrolle und droht, die X-Men-Familie unddie gesamte Menschheit zu vernichten.O-Ton 7 (X-MEN: DARK PHOENIX, 09 Sek.): "Sie muss sterben.""Bedrohst du mich etwa?" "Ja, so ist es." "Das wäre keine gute Idee."Abmoderationsvorschlag:"X-Men: Dark Phoenix" ist der intensivste und emotionalste allerbisherigen X-Men-Filme und zeigt, wie aus Dr. Jean Grey die IkoneDark Phoenix wird. Mit James McAvoy, Michael Fassbender, JenniferLawrence und Game of Thrones-Star Sophie Turner in den Hauptrollenkommt der Film am 6. Juni in die Kinos.Pressekontakt:Kai Heldtkai.heldt@boxofficePR.deTel.:040/300337-03Original-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell