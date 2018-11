Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag: In den 80er Jahren sorgte eine britischeMini-Serie namens "Widows" für unglaubliche Spannung vor denFernsehgeräten. Auch der inzwischen Oscar-prämierte Star-RegisseurSteve McQueen gehört zu ihren Fans. Die kriminelle Welt, in der sichdie Frauen bewegen, von denen die Geschichte handelt, zog den damals13-Jährigen so sehr in ihren Bann, dass er jetzt - rund 35 Jahrespäter - einen eigenen Film daraus gemacht hat. Mit Viola Davis,Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki und Cynthia Erivo sind dieHauptfiguren richtig stark besetzt. Helke Michael hat in "Widows -Tödliche Witwen" (Kinostart: 6.12.) schon mal reingeschaut.Sprecherin: Veronica Rawlins fehlt es an nichts: Ihr Mann Harrysorgt dafür, dass sie das Leben im gemeinsamen Chicagoer Penthouse invollen Zügen genießen kann. Dass er diesen Luxus aus groß angelegtenÜberfällen finanziert, wird ihr erst klar, als sein Fluchtwagen nacheinem Beutezug verunglückt und sie plötzlich Witwe ist.O-Ton 1 (Widows, 19 Sek.): "Du hast keine Ahnung, oder? Oderwolltest du es nicht wissen? Dein Mann hat mir zwei Millionen Dollargestohlen. Hier geht es um mein Leben! Und weil's um mein Leben geht,geht's jetzt auch um deins."Sprecherin: All ihre Bemühungen, die Sache auf ehrliche Weise zuregeln, laufen ins Leere.O-Ton 2 (Widows, 13 Sek.): "Mister Mulligan, Ihre Familie hat seitvielen Jahren mit Harry zu tun. Ich brauche Hilfe." "Ich kann danichts machen. Wissen Sie, was ich von Ihrem verstorbenen Gattengelernt habe? Und meinem Vater? Man erntet, was man sät."Sprecherin: Und Mulligan soll recht behalten. Denn er ist nichtnur herzlos, sondern auch korrupt und zufällig das Ziel von Harrysnächstem Job, von dem Veronica aus dessen Notizbüchern erfährt.Veronica beschließt, diesen Job selbst durchzuziehen und sucht dieUnterstützung von Alice und Linda, deren Männer zusammen mit Harryverunglückt sind.O-Ton 3 (Widows, 16 Sek.): "Unsere Männer kommen nicht mehrzurück. Wir sind auf uns gestellt. Sie haben viel Geld gestohlen. Unddie Leute wollen sich das von uns zurückholen." "Warum sollten wirdir vertrauen?" "Weil nur ich zwischen dir und einer Kugel in deinemKopf stehe."Sprecherin: Frisörin Belle macht die Crew komplett. Auch wennWelten zwischen den vier Frauen liegen - sie wissen, dass keine denJob ohne die anderen durchziehen kann.O-Ton 4 (Widows, 11 Sek.): "Wer sind wir noch, wenn uns die Weltin die Knie gezwungen hat?" "Wenn die Aktion schief läuft, sollenmeine Kinder wissen, dass ich nicht untätig zugesehen habe. Ich habewas unternommen."Sprecherin: Aus verzweifelten Witwen werden starke Frauen, die ihrSchicksal selbst in die Hand nehmen, und dabei etwas ganzEntscheidendes mitbringen, wovon jeder Mann nur träumen kann.O-Ton 5 (Widows, 8 Sek.): "Wir haben einen Vorteil dadurch, dasswir die sind, die wir sind." "Wieso?" "Weil niemand glaubt, dass wirdie Eier haben, um die Sache durchzuziehen."Abmoderationsvorschlag: "Widows - Tödliche Witwen" mit ViolaDavis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki und Cynthia Erivo alsvom Schicksal gebeutelte Frauen, die sich zusammenraufen undgemeinsam beweisen, dass man kein Mann sein muss, um Eier zu haben.Ab ab/seit 6. Dezember läuft dieser spannende Thriller im Kino. Undwenn Sie jetzt sagen "Ich bin auch eine verdammt starke Frau" oderSie kennen eine, dann zeigen Sie's doch allen - und zwar unter demHashtag "we have the balls".Pressekontakt:20th Century Fox GermanyAnita SwobodaTel.: 069/60902233Mail: anita.swoboda@fox.comOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell