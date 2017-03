Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:So kennen wir Babys: Sie nörgeln, sie quengeln, sie haben immerHunger und rauben uns den letzten Nerv. Oder sie sind total niedlichund setzen mit einem Lächeln ihren Willen durch. Wenn wir mal ehrlichsind, dreht sich doch alles um sie - Babys sind eben der Boss! Und umein ganz besonderes Boss Baby dreht sich auch der neueAnimationsfilm, der am Donnerstag, 30. März in 3D in die Kinos kommt:"The Boss Baby". Oliver Heinze durfte schon mal reinschauen undstaunte nicht schlecht, was hinter der unscheinbaren Babyfassadesteckt.Sprecher: Der siebenjährige Tim hat alles, was sich ein Kindwünschen kann. Bis seine Eltern eines Tages eine Überraschungmitbringen.O-Ton 1 (The Baby Boss, 0:10 Min.): "Tim, sieh mal, wer hier ist!""Das ist dein neuer, kleiner Bruder." (Babygeschrei)Sprecher: Und das neue Familienmitglied zeigt schnell, wer derBoss ist.O-Ton 2 (The Baby Boss, 0:12 Min.): "Er nimmt das ganze Haus inBesitz. Seht ihn euch an! Er trägt einen Anzug." "Er ist wie einkleiner Mann." "Und er hat einen Aktenkoffer. Findet das hier sonstkeiner, keine Ahnung, irgendwie verrückt?"Sprecher: Tim hat recht, es stimmt tatsächlich etwas nicht. EinesNachts hört er eine Stimme aus dem Kinderzimmer...O-Ton 3 (The Baby Boss, 0:15 Min.): "...aber der Junge könnte mirauf der Spur sein." "Hände hoch, Baby!" "Furz, Pups, Kacka!" "Dukannst sprechen!" "Ähhh, guggu, gagga." "Nein du kannst richtigsprechen." "Schön, ich kann sprechen. Mal sehen, ob du zuhörenkannst. Besorg mir einen doppelten Espresso und guck, ob man hierirgendwo anständiges Sushi kriegt!"Sprecher: Das Baby kann sprechen und es hat einen Auftrag.O-Ton 4 (The Baby Boss, 0:15 Min.): "Wir Babys stecken in derKrise. Babys bekommen nicht mehr so viel Liebe wie früher. Ichpräsentiere unseren Todfeind: Welpen!" "Oooohhh!" "Nein, genau dasist das Problem!"Sprecher: Tim und das Baby können sich nicht leiden, haben aberbeide gute Gründe, um zusammenzuarbeiten.O-Ton 5 (The Baby Boss, 0:07 Min.): "Wenn ich die Mission nichterfülle, muss ich für immer hier mit dir leben." "Na gut! Ich helfedir! Aber nur, um dich loszuwerden." "Deal!"Sprecher: Die Mission: Einem dubiosen Geschäftsmann das Handwerklegen, der dafür sorgt, das die Hundewelpen auf dem Vormarsch sind.Kein einfacher Auftrag, aber die beiden haben Unterstützung vonanderen Babys.O-Ton 6 (The Baby Boss, 0:05 Min.): "Das ist mein Team? EinMuskelprotz, drei Ja-Sager und eine Kritzellise?"Sprecher: Alles hört auf sein Kommando! Die kuriose Komödie "TheBoss Baby" ab Donnerstag, dem 30. März im Kino - in 3D.O-Ton 7 (The Baby Boss, 0:04 Min.): "Wer bist du?" "Sagen wireinfach, ich bin der Boss!"Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie sich diese quietschfiedeleKomödie von den Machern von "Madagascar" und dieses wirklichaußergewöhnliche Baby anschauen wollen, und wenn Sie wissen wollen,wo die Babys wirklich herkommen, dann reicht ein Anruf bei mir. Ichhabe Ihre Kinokarten für "The Boss Baby". _____/______(Studiohotline)ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Kai HeldtTel.:040/300 337 03Mail:kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell