Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag: Stellen Sie sich mal vor, Sie sitzengemütlich in Ihrem Auto. Auf einmal steigt ein riesengroßer,schlechtgelaunter Muskelprotz ein und behauptet, er sei Polizist undbräuchte ganz dingend Ihre Hilfe. Was würden Sie machen? Genau dasist die Ausgangslage in der superwitzigen neuen Buddy-Cop-Komödie"Stuber - 5 Sterne Undercover". Die startet am 22. August bei uns imKino - und Jessica Martin hat sie schon gesehen.Sprecherin: Um seine makellose Fünf-Sterne-Bewertung zu behalten,nimmt der sanftmütige schmächtige Uber-Fahrer Stu in Los Angeleswirklich jeden noch so nervenden Fahrgast mit.O-Ton 1 (Stuber, 16 Sek.): "Stuber. Du hast die Fahrt nichtabgelehnt." "Das zieht die Bewertung runter. Weniger als vier Sterneund ich verlier den Job. Du hast Kajak Ashley erzählt, ich hättemeinen Penis im Golfkrieg verloren." "So sieht´s aus, Buddy. Kommschon, Mann. Du hast echt Potenzial ohne Ende, Stu."Sprecherin: Was wirklich in ihm steckt, kann Stu zeigen, als ihnder riesengroße muskulöse Cop Vic anhält.O-Ton 2 (Stuber, 18 Sek.): "Hey, Stuber?" "Ja. Sei cool, sei nett!Ich bin Stu, schönen guten Tag." "Nach Compton. LAPD, fahr los!""Haben sie eine etwas genauere Adresse?" "COMPTON!" "Schreien sie mirnicht irgendwelche Stadtviertel ins Ohr. So funktioniert Uber nicht."Sprecherin: Wie sich raustellt, jagt Vic gerade einen brutalenKiller und braucht dringend tatkräftige Unterstützung, weil er nacheiner Augenoperation so gut wie blind ist.O-Ton 3 (Stuber, 8 Sek.): "Offizieller Polizeieinsatz, echt?" "Wirfahren zu einem Freund." "Nimm die hier." "Oh, so was fass ich nichtan." "Ist ne Babyknarre, mit der kannst du ballern, während duflennst."Sprecherin: Stu bleibt gar nichts anderes übrig, als in den saurenApfel zu beißen - und so schlittern sie erst mal von einerKatastrophe in die nächste.O-Ton 4 (Stuber, 7 Sek.): "Schieß endlich, Stu!" "Mach ihnfertig." "Du sollst schießen!" Sfx: Klicken der Knarre +Kampfgeschrei "AH!"Sprecherin: Die beiden ungleichen Partner raufen sich jedochschnell zusammen, weil sich Stu immer mehr als knallharter Strategeentpuppt.O-Ton 5 (Stuber, 8 Sek.): "Ein bisschen näher!" "Ich hab eineIdee." "Du hast echt dicke Eier!" "Rede nicht über meine Eier." "Undwir beide,..." Halt meine Eier da raus!" "...wir sind ein Team,Kumpel."Sprecherin: Doch ausgerechnet beim alles entscheidenden letztenGefecht scheint ihnen die Luft auszugehen:O-Ton 6 (Stuber, 11 Sek.): "Ich mach das. Hallo Vermittlung, wirbrauchen Hilfe. Jemand will uns killen!" (wird über Lautsprecherwiederholt) "Gib her!" "Okay, okay. okay."Abmoderationsvorschlag: Handfeste Action, freche Sprüche undungebremste Situationskomik: "Stuber - 5 Sterne Undercover" ist dieheißteste Buddy-Cop-Komödie dieses Kinosommers.Pressekontakt:Kai HeldtTel.: 0040/300-337-03Mail: kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell