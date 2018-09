Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die Weltraummonster sind zurück! Hochgerüstet und technologischweit überlegen, haben uns die Predators in den vergangenenJahrzehnten in Angst und Schrecken versetzt. Nun startet eineexplosive Neuauflage in unseren Kinos. In "Predator Upgrade" sind dieAliens allerdings noch etwas gefährlicher, klüger und vor allemgrößer als bisher. "Predator Upgrade" kommt am 13. September in 3D indie Kinos. Oliver Heinze durfte schon mal reinschauen.Sprecher: Viele Jahre haben sich die Predators nicht mehr auf derErde blicken lassen, bis ein kleiner Junge Kontakt zu den Aliensherstellt. In einer Kiste findet er ein kleines Raumschiff -scheinbar ein Spielzeug. In Wirklichkeit aber steuert er damit einPredator- Schiff und bringt es ungewollt auf der Erde zum Absturz.(SFX Absturz)Sprecher: Quinn McKenna ist mit seiner Truppe Elite-Soldatenzufällig am Absturzort und untersucht das Raumschiff. Aber derEinsatz endet in einer Katastrophe und Quinn muss zum Rapport.O-Ton 1 (Predator Upgrade, 21 Sek.): "Erzählen Sie mir von derMission! Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen?" "So wieein Alien meinen Sie?" "Und Ihre Männer? Irgendetwas hat sie inStücke gerissen." "Na schön. Irgendwas ist in Mexiko schief gelaufenund jetzt will keiner irgendwelche Zeugen."Sprecher: Quinn soll aus dem Verkehr gezogen werden, dasabgestürzte Schiff und das Alien werden geborgen und in einem Laboruntersucht. Doch der Predator kann fliehen, genauso wie Quinn, dernun das Monster mit einigen Ex-Soldaten jagt.O-Ton 2 (Predator Upgrade, 08 Sek.): "Knallt ihn ab! Vielleichtgehen wir drauf. Aber noch sind wir da!"Sprecherin: Der abgestürzte Predator ist aber nicht Quinnseinziges Problem, denn in der Zwischenzeit ist weiteres Raumschiffauf der Erde gelandet.O-Ton 3 (Predator Upgrade, 6 Sek.): "Was ist in dem Schiff?" "Ichglaube, Sie wissen, was auf diesem Schiff ist - der ultimativePredator."Sprecher: Denn durch die DNS erlegter Aliens mutiert derultimative Predator zu einem noch mächtigeren Feind.O-Ton 4 (Predator Upgrade, 6 Sek.): "Das ist so eine ArtHybridisierung. Jeder Planet bringt ihnen ein Upgrade." Sprecher:Quinn und seine chaotische Truppe sind schon bald die einzigeHoffnung der Menschheit.O-Ton 5 (Predator Upgrade, 12 Sek.): "Predators sitzen nichteinfach rum und basteln Hüte aus Brustkörben. Sie haben das Allerobert. Aber ich glaube nicht, dass sie herkommen." (SFX PredatorSound)Abmoderationsvorschlag:Noch größer, noch schlauer und noch tödlicher - die Predators sindzurück. "Predator Upgrade" ab dem 13. September im Kino in 3D.Pressekontakt:boxoffice PRDr. Kai HeldtTelefon: 040/300 337-03E-Mail: kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell