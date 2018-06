Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Teenager haben es nun wirklich nicht leicht - Stress in derSchule, Ärger mit den Eltern und die Hormone spielen verrückt. Der17-Jährige Simon hat damit eigentlich keine Probleme - allerdings hater ein Riesengeheimnis, von dem wirklich niemand weiß. "Love, Simon"ist eine herzerwärmende und aufregende Geschichte übersErwachsenwerden und startet am 28. Juni in den Kinos. Oliver Heinzedurfte schon mal reinschauen.Sprecher: Simon ist 17 und führt eigentlich ein ganz normalesLeben.O-Ton 1 (Love, Simon, 05 Sek.): "Ich bin genau wie du! Ich habeine normale Familie, tolle Freunde, gehe auf eine typische HighSchool." Sprecher: Aber Simon hat ein riesiges Geheimnis.O-Ton 2 (Love, Simon, 02Sek.): "Niemand weiß, dass ich schwulbin." Sprecher: Und er findet es ziemlich unfair, dass sich nurSchwule outen müssen.O-Ton 3 (Love, Simon, 11 Sek.): "Wieso ist Hetero die Normalität?""Mom, ich muss dir was gestehen." "Tut mir leid, Mom, es ist wahr.Ich bin heterosexuell." "Oh Gott, Hilfe, Jesus, bitte!"Sprecher: Abgesehen davon, weiß er nicht, wie er das Freunden undFamilie beibringen soll.O-Ton 4 (Love, Simon, 09 Sek.): "Hey, wie war die Party?""Knaller!" "Er trägt einen Frauenpullover und ist betrunken." "Wirsind Supereltern!" "Ja, wir sind Supereltern!"Sprecher: Eines Tages findet er heraus, dass er nicht allein ist.O-Ton 5 (Love, Simon, 11 Sek.): "Hast du den neuen Post gesehenüber den verkappten schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du,wer es ist?" "Lieber Blue! Ich bin genau wie du."Sprecher: Simon schreibt Blue eine Mail und bekommt Antwort.O-Ton 6 (Love, Simon, 03 Sek.): "Lieber Simon! Schön zu wissen,dass es noch einen anderen an der Schule mit dem gleichen Geheimnisgibt."Sprecher: Die beiden schreiben immer wieder und Simon merktschnell, dass aus dem harmlosen Email-Flirt Liebe wird - dochplötzlich droht seine Welt zusammenzufallen.O-Ton 7 (Love, Simon, 03 Sek.): "Simon, schalt sofort deinenComputer an - jemand hat deine Emails auf den Schulblog gelegt."Sprecher: Simons und auch Blues Geheimnis könnte auffliegen - aberwas wäre eigentlich so schlimm daran? Er hat doch Freunde und Familieum sich.Abmoderationsvorschlag:"Love, Simon" - eine charmante Geschichte übers Erwachsenwerdenund vor allem eine der schönsten Liebesgeschichten des Jahres. DerFilm kommt am 28. Juni in unsere Kinos.Pressekontakt:boxoffice heldt fehr gbrdr. kai heldtbergiusstrasse 27d-22765 hamburgtel +49 40 300 337 -03kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell