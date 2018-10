Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Es gibt Songs, die kennt einfach jeder wie zum Beispiel "BohemianRhaposdy", "We Will Rock You", "Radio Ga Ga" und "We are theChampions". Gemeinsam mit Brian May, Roger Taylor und John Deaconschuf Freddie Mercury Welthits, aber den Menschen hinter der Musikkannte kaum jemand. Zum Beispiel, dass Freddie "Love of My Life"seiner langjährigen Gefährtin Mary Austin gewidmet hat. Mehr überQueens kometenhaften Aufstieg bis hin zu ihrem legendären LiveAid-Auftritt im Londoner Wembley Station zeigt jetzt (ab Mittwoch,31. Oktober) der großartige Kinofilm "Bohemian Rhapsody" - grosseEmotionen, legendäre Hits und eine berührende Geschichte, die auf derKinoleinwand ihre ganze Wucht entfaltet - ein Kinoereignis, das mannicht verpassen sollte, natürlich auch mit jeder Menge Queen-Hits.Oliver Heinze mit unserem Kino-Tipp der Woche.Sprecher: Queens kometenhafter Aufstieg beginnt 1970 mit demEinstieg von Freddie Mercury als neuem Leadsänger.O-Ton 1 (BR, 06 Sek.): "Die Show hat mir gefallen, außerdemschreibe ich Songs." "Unser Leadsänger ist ausgestiegen." Das heißt,ihr braucht einen neuen...!"Sprecher: Für Gitarrist Brian May, Schlagzeuger Roger Taylor undBassist John Deacon entpuppt sich der charismatische Neue schnell alsabsoluter Glücksfall. Denn als noch niemand an ihren Erfolg glaubt...O-Ton 2 (BR, 03 Sek.): "Merkt euch meine Worte: Niemand wird Queenspielen..."Sprecher: ...hat Freddie plötzlich die alles entscheidende,zündende Idee:O-Ton 3 (BR, 13 Sek.): "Versuchen wir es experimentell."Thunderbolts and lightning, very, very fright'ning. Galileo. Galileo."Noch eins!" Galileo. "Nochmal!" "Wie viele Galileos willst du noch?""In dieser Band ist nur Platz für eine Drama-Queen. Klar, Roger?"Sprecher: Ihrem Manager ist "Bohemian Rhapsody" fürs Radio allerdingsviel zu lang...O-Ton 4 (BR, 06 Sek.): "Das geht ja ewig, scheiß sechs Minuten""Deine arme Frau, wenn du glaubst, sechs Minuten sind ewig."Sprecher: Doch der Song geht trotzdem weltweit durch die Decke undmacht die Vier auf einen Schlag zu Superstars. Unzählige weitere Hitsfolgen:O-Ton 5 (BR, 12 Sek.): "Ich will für die Leute einen Songschreiben, bei dem sie mitmachen können." "Wie geht der Text?" Singit: We will, we will rock you...Sprecher: Genau das tut Freddie Mercury bei jedem Auftritt undentpuppt sich als begnadeter Entertainer und Performer, derRockgeschichte schreibt und dabei bis an seine Grenzen geht.O-Ton 6 (BR, 22 Sek.): "Du musst es langsamer angehen, Fred." "Siebrauchen nur ein bisschen Zeit." "Und wenn ich keine Zeit habe?"...cause we are the Champions. "Du bist `ne Legende, Fred." "Wir sindalle Legenden!" ...of the world!Abmoderationsvorschlag:Mehr über Queen, den einzigartigen Freddie Mercury und sein Lebenjenseits des Ruhms sehen Sie (ab Mittwoch, 31. Oktober) in "BohemianRhapsody" im Kino.Pressekontakt:boxoffice PRDr. Kai HeldtTelefon: 040/300 337-03E-Mail: kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell