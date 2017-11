Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die ganze Welt diskutiert ja gerade unter dem #MeToo überSexismus. Ein Thema, das viele betrifft und immer wieder aufs Neuebetroffen macht. Denn schon immer kämpften Frauen gegen dummeChauvi-Sprüche und für mehr Gleichberechtigung. Zum Beispiel auch1973: Da trat die Tennisspielerin und Feministin Billie Jean Kinggegen den Chauvinisten und ehemaligen Weltranglistenersten BobbyRiggs an. Wie es zu diesem legendären Match zwischen denGeschlechtern kam, können Sie ab sofort (ab 23. November) in "BattleOf The Sexes - Gegen jede Regel" im Kino sehen. Helke Michael hat fürSie schon mal in den Film reingeschaut.Sprecherin: Anfang der 1970er Jahre: Die Tennisspielerin BillieJean King ist sehr erfolgreich auf dem Platz, kämpft aber vergeblichbei den Funktionären um mehr Gleichberechtigung bei der Bezahlung.O-Ton 1 (Battle of the Sexes, 21 Sek.): "Hier steht, die Gewinnerdes Männerturniers bekommen 12.000 Dollar und die der Frauen nur1.500. Warum?" "Die Spiele der Männer sind ganz einfach spannender.Seien wir ehrlich: sie sind schneller..." "Fakt!" "...und sie sindstärker..." "Fakt!" "...und sie besitzen mehr Kampfgeist." "Auch einFakt!" "Ähm, tut mit leid, wir können da leider nichts machen."Sprecher: Doch Billie Jean lässt sich nicht länger abspeisen: 1972gründet sie zusammen mit weiteren Top-Spielerinnen die WTA, dieFrauen-Tennis-Organisation. Viele Männer finden das allerdings garnicht lustig, allen voran der Obermacho und Ex-Tennisprofi BobbyRiggs:O-Ton 2 (Battle of the Sexes, 17 Sek.): "Also, versteht mich nichtfalsch: Ich liebe die Frauen: im Schlafzimmer und in der Küche. Aberheutzutage wollen sie einfach überall sein, sie wollen alles machen.Nicht mehr lange und wir Jungs können nicht mal mehr zum Baseballgehen. Und darum geht es bei dieser ganzen Frauenbewegung - und dasmuss aufhören. Und Bobby Riggs ist der Mann, der es beendet."Sprecherin: Sein Plan: Er will Billie Jean mit einem noch niedagewesenen Tennismatch vor der gesamten Weltöffentlichkeitlächerlich machen:O-Ton 3 (Battle of the Sexes, 17 Sek.): "Mann gegen Frau.Männliches Chauvinisten-Schwein gegen Feministin mit unrasiertenBeinen. Nichts für ungut, du bist doch noch Feministin, oder?" "Nein,ich spiele Tennis und bin rein zufällig eine Frau." "Natürlich, ganzgenau so ist es. Und ich spiele Tennis und bin rein zufällig einMann. Ich wette, ich kann jede Frau auf dem Planeten besiegen."Sprecherin: Und er provoziert sie so lange, bis sie einwilligt inden "Kampf der Geschlechter":O-Ton 4 (Battle of the Sexes, 11 Sek.): "Irgendwelche letztenWorte vor dem Match, Bobby?" "Nun, dieses Match ist für alle Kerleauf dieser Welt, die ebenso denken wie ich, dass der Mann der Königist und der Frau überlegen." "Billie Jean?" "Schluss mit reden,spielen wir."Abmoderationsvorschlag:Und dann erlebt der Obermacho Bobby Riggs sein blaues Wunder, dennBillie Jan King fegt ihn in diesem Kampf gegen den Sexismus mit dreiklar gewonnenen Sätzen vom Platz. "Battle Of The Sexes - Gegen jedeRegel" mit Emma Stone und Steve Carell in den Hauptrollen läuft ab23. November bei uns in den Kinos.Pressekontakt:Filmpresse MeuserTel. 0049 69 405 804 0eMail: info@filmpresse-meuser.deOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell