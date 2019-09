Frankfurt (ots) -Anmoderationsvorschlag:Der große Traum von der Eroberung des Weltraums treibt dieMenschheit seit Jahrzehnten um. Im neuen Kinofilm "Ad Astra - Zu denSternen" der beim Filmfestival in Venedig als interstellaresMeisterwerk bejubelt wurde, reist Brad Pitt als Astronaut sogar bisans Ende unseres Sonnensystems - und trifft dabei auf große Fragen,brisante Geheimnisse und unerwartete Enthüllungen. Mehr von JessicaMartin.Sprecherin: Roy McBride arbeitet für die NASA und istVollblut-Astronaut.O-Ton 1 (Ad Astra, 6 Sek.): "Ich tue, was ich tue wegen meinesVaters. Er war ein Held. Er gab sein Leben für die Suche nach neuemWissen."Sprecherin: Seine letzte Mission - das Lima-Projekt - führte VaterClifford vor 36 Jahren zum Neptun.O-Ton 2 (Ad Astra, 6 Sek.): "Ziel war die Suche nachhochentwickeltem, außerirdischem Leben. Das Schiff verschwand etwa 16Jahre nach Beginn der Mission."Sprecherin: Aber Roy kennt nicht die ganze Wahrheit.O-Ton 3 (Ad Astra, 14 Sek.): "Das hier könnte Sie jetzt vielleichtschockieren. Ihr Vater hat mit streng geheimem Materialexperimentiert, das unser gesamtes Sonnensystem gefährden könnte.Alles Leben könnte vernichtet werden. Wir zählen darauf, dass Sierausfinden, was da draußen vor sich geht."Sprecherin: Denn die Erde wird von elektromagnetischen Stürmenbedroht, die nicht nur Roys Ex-Frau Eve beunruhigen...O-Ton 4 (Ad Astra, 6 Sek.): "Es ist verrückt da draußen. ÜberallBrände und Flugzeugabstürze. Sie nennen es 'die Welle'."Sprecherin: ... sondern inzwischen auch die komplette Galaxie insWanken bringen. Die NASA plant, Roy an den äußersten Rand desSonnensystems zu schicken, um der Bedrohung auf den Grund zu gehen.Aber vorher wird er natürlich auf Herz und Nieren geprüft.O-Ton 5 (Ad Astra, 11 Sek.): "Bitte beginnen Sie mit Ihrerpsychologischen Beurteilung. Beschreiben Sie Ihren aktuellen mentalenund emotionalen Zustand." "Ich fühl mich gut. Bereit, meinen Job sogut zu machen, wie ich kann."Sprecherin: Roys Puls geht praktisch nie über 80, egal, waspassiert, und deshalb scheint er der perfekte Kandidat für diesupergeheime Neptun-Mission zu sein.O-Ton 6 (Ad Astra, 9 Sek.): "Falls nötig, werde ich das gesamteProjekt vernichten. Die Erde setzte ihre Hoffnungen in ihn. Und jetztliegt ihr Schicksal in meinen Händen."Sprecherin: Er startet in die Weiten des Universums, trifft beieinem Zwischenstopp auf gefährliche Mondpiraten und enthülltGeheimnisse, die nicht nur die Zukunft der Menschheit, sondern auchderen Platz im Universum schwer in Frage stellen.Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie wissen wollen wissen, ob Roy die Mission erfolgreich zuEnde bringt, nicht nur die Menschheit retten kann, sondern auch dieSuche nach seinem Vater erfolgreich beenden kann: "Ad Astra - Zu denSternen" mit Brad Pitt, Tommy Lee Jones und Liv Tyler läuft ab sofort(19. September) im Kino.Pressekontakt:Kai HeldtTel.:0040/300-337-03Mail:kai.heldt@boxofficePR.deOriginal-Content von: Twentieth Century Fox of Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell