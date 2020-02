Kino-Ranking: Deutschlands beliebteste Filmtheater sind in Hannover, Hamburg und Chemnitz

Berlin (ots) - Was halten die Deutschen von ihren Kinos? Das VerbraucherportalTestberichte.de hat über 340.000 Online-Bewertungen zu rund 300 Filmtheatern in43 Städten miteinander verglichen - herausgekommen ist Deutschlandsumfangreichstes Kino-Ranking: www.testberichte.de/link/kinoranking2020Hannover, Hamburg und Chemnitz haben die bestbewerteten KinosDeutschlands beliebtestes Kino ist ausgerechnet das kleinste: Nur 20 Plätze aufknapp 40 Quadratmetern bietet das Lodderbast in Hannover. Aber genau das liebendie Besucher daran: Sie loben vor allem das "Wohnzimmerflair" des "alternativenund trotzdem schicken" Mini-Cinemas, in dem das filmenthusiastischeBetreiber-Pärchen seine Gästen mit ausgesuchtem Craft-Bier und selbstgemachterLimonade verköstigt. Das erst zwei Jahre alte Kino erhält von seinenOnline-Rezensenten bei Google sagenhafte 4,9 Bewertungssterne (von 5).Auf dem zweiten Platz landet das Savoy Filmtheater in Hamburg, das ebenso wiedas drittplatzierte Clubkino Siegmar in Chemnitz auf durchschnittlich 4,8 Sternekommt. Das altehrwürdige Savoy Filmtheater aus dem Jahr 1953, in dem heutehauptsächlich Filme in der englischen Originalversion gezeigt werden, punktetmit seiner Atmosphäre, seinen bequemen Sitzen und besonders viel Beinfreiheit.Beim Clubkino Siegmar werden vor allem das Retro-Flair und die äußerst günstigenPreise hervorgehoben, außerdem die Filmauswahl abseits von Neuerscheinungen undMainstream. Auffällig am gesamten Ranking ist, dass sich keines der modernenMultiplex-Kinos in den oberen Gefilden wiederfindet, dafür umso mehr der großenFilmtempel ganz unten.CineStars in Saarbrücken, Oberhausen und Mainz stecken meiste Kritik einSo gehören die letzten drei Kinos im Ranking alle zum Anbieter CineStar. Dierote Laterne hat der Filmpalast in Saarbrücken mit durchschnittlich 3,5Bewertungssternen inne, davor landen die Filialen in Oberhausen und Mainz mit je3,7 Sternen. Hauptkritikpunkt bei allen drei sind die hohen Preise, insbesonderefür Getränke und Snacks. Aus Sicht der Besucher sind die Häuser "in die Jahregekommen", insbesondere seien die Teppichböden klebrig und die Sitzedurchgesessen, auf denen Besucher zu allem Überdruss immer mal wieder altesPopcorn vom Vorgänger wiederfinden. Viele Kinogänger ärgern sich auch über langeWartezeiten vor den Schaltern für Tickets und Getränke sowie ausgedehnteWerbeblöcke. In Saarbrücken liest man zudem etliche Beschwerden über teureParkplätze, in Oberhausen sorgen insbesondere enge Sitze und zusätzliche Werbungnach dem Abspann für Ärger und in Mainz erwähnen zahlreiche Rezensenten dieschlechte telefonische Erreichbarkeit. Positiv erwähnt werden dagegen immerwieder die freundlichen Mitarbeiter in den drei Kinos.Deutsche lieben ihre Kinos - Gesamtschnitt liegt bei hohen 4,4 BewertungssternenInsgesamt sind die Deutschen mit ihren Kinos sehr zufrieden: Das zeigt derBewertungsschnitt von 4,40 Sternen. Das ist mehr als bei allen anderen Rankings,die Testberichte.de bisher veröffentlicht hat (Freibäder, Freizeitparks,Thermen, Stadien, Weihnachtsmärkte, Zoos). Hier lag der Bewertungsschnittzwischen 4,10 und 4,37 Sternen.In Zeiten von Netflix und Co.: Kinos erweitern Angebot um LiveübertragungenIn Anbetracht der Streaming-Konkurrenz von Netflix und Co. lassen sich immermehr Kinos neben ihrem normalen Programm weitere Angebote einfallen, dazu zählenSchulvorführungen, sonntägliche Brunchs und Themen-Specials, beispielsweise mitFilmen aus bestimmten Ländern wie Japan, Frankreich oder Italien. MancheFilmhäuser zeigen Sportevents wie den Super Bowl oder laden sonntags zumgemeinsamen Tatort-Gucken ein, andere bieten Liveübertragungen oderAufzeichnungen aus internationalen renommierten Opernhäusern oder Theatern, zumBeispiel Konzerte der Metropolitan Opera in New York oder Ballettaufführungendes Bolschoi-Theaters in Moskau.Informationen zur Auswertung von Testberichte.deBetrachtet wurden Kinos in 43 Städten, darunter alle Städte über 200.000Einwohner und alle Landeshauptstädte (also auch Saarbrücken, Potsdam undSchwerin mit je unter 200.000 Einwohnern). Grundlage der Auswertung waren die zuden Kinos verfügbaren Google-Rezensionen (Minimum: 100 Bewertungen). Beigleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - jemehr, desto besser. Wenn auch die Bewertungsanzahl gleich war, sind beide Kinosauf demselben Rang gelandet. Wurden zwei Google-Einträge zur selben Einrichtunggefunden, wurde der Eintrag mit mehr Bewertungen berücksichtigt. Beziehen sichdie Bewertungen auf einen Ort bzw. Gebäude, in dem das Kino eines von mehrerenAngeboten ist, wurde die Durchschnittswertung nur dann berücksichtigt, wenn sichdie überwiegende Anzahl der Bewertungen auf das Kino bezieht. Das Rankingenthält außerdem Informationen zur Anzahl der Säle und Sitzplätze. Quellen:Internetpräsenzen der Kinos, HDF Kino e.V. (Hauptverband Deutscher Filmtheater),kino.de und Telefonrecherche. Tag der Datenerhebung: 27. Januar bis 4.Februar2020.Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche einen Fehler gemacht haben, bittenwir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden die Tabelle dannumgehend anpassen. Das Kino-Ranking 2020Wie beliebt sind die Kinos in meiner Stadt? Hier geht es zum gesamten Ranking:www.testberichte.de/link/kinoranking2020Über Testberichte.deTestberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal fürkompetente Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte miteinandervergleichbar, indem es Testergebnisse aus über 750 deutschsprachigen Magazinen,relevante Käufermeinungen und technische Daten aufbereitet und in leichtverständlicher Form zur Verfügung stellt (Bestenlisten, Rankings,Durchschnittsnoten). Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit2003 von der Producto AG betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund70 Personen.