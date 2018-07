Das Kino-Highlight des Sommers: Das CinemaxX Sommer-Spar-Ticket / Extrem cool: Fünfmal Kino-Spaß für 27,90 Euro**

Hamburg (ots) -Das wird ein super Sommer: Mit dem CinemaxX Sommer-Spar-Ticketwird bei Deutschlands bekanntester Kinokette vom 19. Juli bis 2.September 2018 beste Unterhaltung zum coolen Preis geboten: Fürlässige 27,90 Euro** gibt es fünf Film-Highlights imXXL-Leinwandformat relaxed im kühlen Kinosaal - egal ob Parkett oderLoge. Das limitierte CinemaxX Sommer-Spar-Ticket kann ab dem 5. Julian den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos* und online unterwww.cinemaxx.de/Sommer erworben werden und ist für alle regulärenVorstellungen in 2D gültig.Fünfmal Film, fünfmal Sparen, fünfmal Kino-Spaß - das CinemaxXSommer-Spar-Ticket sorgt vom 19. Juli bis 2. September 2018 fürunvergessliche Kino-Momente zum kleinen Preis. Für alle, die genugvon überfüllten Parks und Stränden, langen Schlangen vor Eisdielenund von Sonnencreme klebriger Haut haben, bietet CinemaxX dieperfekte Alternative: Ob grandioses Action-Spektakel wie "Mission:Impossible - Fallout", Herz erwärmende Romantik mit "Deine Juliet"oder fröhlicher Familienspaß mit "Hotel Transsilvanien 3 - EinMonster Urlaub", die CinemaxX Programmvielfalt hält für jedenGeschmack das Passende parat!Natürlich ist auch für die entsprechende Stärkung gesorgt: DasSommer-Spar-Menü, bestehend aus Popcorn im poppigen Popcorn-Becher(kleine Größe) und Softdrink (0,5 Liter), kann in den teilnehmendenKinos gekauft werden und bietet on top ein kleines Extra, das auchnoch nach dem Kinobesuch Spaß macht.* Die teilnehmenden CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin,Bielefeld, Dresden, Essen, Freiburg, Hamburg Dammtor, HamburgHarburg, Hamburg Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld,Magdeburg, Mülheim, München, Oldenburg, Sindelfingen, Stuttgart ander Liederhalle, Stuttgart im SI-Centrum, Trier, Würzburg.** Gilt für alle 2D-Vorstellungen. Das Ticket ist personalisiertund nicht übertragbar. 3D-Vorstellungen und VIP-Sitze gegen Aufpreis.Preise für Sonderevents können abweichen, nicht mit Rabattaktionenkombinierbar. Tickets nur solange der Vorrat reicht. Nicht genutzteTickets verlieren nach Ablauf des Aktionszeitraums (Aktionszeitraum19.7.2018 bis einschließlich 2.9.2018) ihre GültigkeitPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell