Kino im Fernsehen - Fernsehen im Kino ARD-Koproduktionen auf dem Münchner Filmfest und im SommerKino des Ersten

München (ots) - Am Donnerstag eröffnet das 37. Filmfest inMünchen: Die ARD ist mit insgesamt 17 Koproduktionen vertreten, fünfdavon in der Reihe "Neues deutsches Kino", sieben in der Reihe "Neuesdeutsches Fernsehen". Einige dieser Filme, wie z. B. "Play", einTeenager-Drama über die Gefahren des Gamings, werden bereits imHerbst im Ersten zu sehen sein.Am 22. Juli startet im Ersten das SommerKino mit 15internationalen und nationalen Kinohighlights. Alle fünf deutschenFilme der diesjährigen Reihe sind ARD-Koproduktionen, darunter MarenAdes "Toni Erdmann" (SWR/WDR/ARTE) und der Eberhoferkrimi"Sauerkrautkoma" (ARD Degeto/BR/ORF).Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen:"Sommerzeit ist Kinozeit. Zuerst beim Filmfest München, bei dem dieARD in diesem Jahr mit einer Vielzahl starker Koproduktionenvertreten ist. Unsere unveränderte Präsenz auf dem Filmfest Münchenunterstreicht, dass wir uns als Partner der Kinofilmschaffendenverstehen und gerade in der heutigen Zeit wachsender Konkurrenz durchdie großen Streaming-Anbieter an die unverwechselbare Qualität desKinos glauben. Nach dem Filmfest wird das Kino dann im Erstengefeiert: Die diesjährige SommerKino-Reihe hat Hochkarätiges undUnterhaltendes zu bieten - von 'Plötzlich Papa' mit dem 'Ziemlichbeste Freunde'-Star Omar Sy bis zu Maren Ades 'Toni-Erdmann'.SommerKino statt Sommerloch also!"Die Eigen-, Auftrags- und Koproduktionen der ARD auf dem 37.Filmfest München im Überblick:Neues deutsches KinoSpider Murphy Gang - Glory Days of Rock 'n' Roll (BR/MDR)Regie: Jens Pfeifer, Buch: Jens Pfeifer, Stefan DonaubauerLara (RBB/BR/ARTE)Regie: Jan-Ole Gerster, Buch: Blaz KutinPrélude (WDR/SWR)Buch und Regie: Sabrina SarabiAll I Never Wanted (BR)Regie: Annika Blendl und Leonie Stade, Buch: Leonie Stade, AnnikaBlendl, Oliver KahlWas gewesen wäre (WDR)Regie: Florian Koerner von Gustorf, Buch: Gregor SanderNeues deutsches FernsehenPlay (BR/ARD Degeto)Regie: Philip Koch, Buch: Philip Koch, Hamid BarouaDer Club der singenden Metzger (ARD Degeto/SWR)Regie: Uli Edel, Buch: Doris Dörrie, Ruth StadlerWeil du mir gehörst (SWR)Regie: Alexander Dierbach, Buch: Katrin BühligNachts baden (NDR/ARD Degeto)Regie: Ariane Zeller, Buch: Ariane Zeller und Frank ZellerUnd wer nimmt den Hund? (ARD Degeto)Regie: Rainer Kaufmann, Buch: Martin RauhausHerzjagen (BR/ORF)Buch und Regie: Elisabeth Scharang,Meine Nachbarn mit dem dicken Hund (ARD Degeto)Regie: Ingo Rasper, Buch: Kathi LiersNeue deutsche SerienDas Institut - Oase des Scheiterns (BR/WDR/NDR, 2. Staffel)Regie: Markus Sehr, Idee und Buch: Robert LöhrCineCoProLa Gomera (WDR/ARTE)Buch und Regie: Corneliu PorumboiuGestern (SR/ARTE)Buch und Regie: Bálint KenyeresSpotlightLimbo (BR)Regie: Tim Dünschede, Buch: Anil KizilbugaKinderfilmfestInvisible Sue - Plötzlich unsichtbar (MDR/WDR)Buch und Regie: Markus DietrichPressekontakt:Alle Filme der diesjährigen SommerKino-Reihe finden akkreditierteJournalisten in einer ausführlichen Pressebroschüre im Presseservicedes Ersten unter https://presse.daserste.de. Dort ist auch ein Heftmit den ARD-Koproduktionen auf dem diesjährigen Filmfest Münchenabrufbar.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell