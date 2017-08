Kinguin wird dezentralisierte Game-Trading-Plattform auf Basis von Blockchain-Technologie anbieten

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Kinguin.net baut seine bestehenden Marktplatzlösungen aus. Diesumfasst den Aufbau und die Integration einer Trading-Plattform, dieGamern die Ressourcen bietet, Spiele und InGame-Items zu handeln. DiePlattform bedient sich dabei neuester Technologie: DasBlockchain-Netzwerk von Ethereum, Smart Contracts unddezentralisierte Apps. Die Spieler haben damit verbesserteMöglichkeiten, Games auf sichere Weise zu kaufen und zu verkaufen,einschließlich Ingame-Items.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550435/Kinguin_with_blockchain.jpg )Kinguin verfolgt das Ziel, eine Plattform aufzubauen, die mehrTransparenz schafft und den Schutz vor betrügerischen Transaktionenerhöht. Die Gamer können dabei wie gewohnt Game Keys, Items undandere Collectibles einsammeln und tauschen - auf einer Plattform,die als One-Stop-Shop dafür konzipiert ist, sämtliche Bedürfnisse fürden Handel mit digitalen Gütern abzudecken.Über das Netzwerk von Ethereum wird eine dezentrale App für dieUnterstützung und Speicherung der Informationen in seiner Blockchaineingerichtet. Alle in diesem Blockchain-Netzwerk erstelltenÄnderungen sind in einem Shared Ledger mit starker Kryptographiegesichert und müssen mehrheitlich gebilligt werden. Dies verhindertBetrug bzw. Datenmutabilität, sorgt für Transparenz im Handel undgibt dem Projekt einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt, was wiederumden Millionen von bestehenden Kinguin-Nutzern zugute kommen und denKundenstamm von Kinguin erweitern wird.Kinguin plant des Weiteren, sein Initial Coin Offering(Kapitalaufnahme über neue Kryptowährung, ICO) im Rahmen seinerübergreifenden Expansionspläne für Anfang 2018 bekanntgegeben zukönnen. Die ICO-Mittel werden die Entwicklung eines umfassendenÖkosystems für die neue Handelsplattform unterstützen.Die kommende Implementierung von Blockchain, gekoppelt mit demKinguin-Ökosystem, erlaubt den Nutzern, Games von Steam, Origin undIndie-Entwicklern zu übernehmen, wobei davon auszugehen ist, dass dieglobale Erweiterung von Kinguins Reichweite und Geschäft dieAkzeptanz von Kinguin-Token weiter stärken wird.Kinguin beginnt ab sofort mit dem Onboarding seines bestehendenNetzwerks aus Indie Game-Entwicklern, was allen Partnern undPublishern zusätzlichen Aufwand hinsichtlich der rechtlichenFormalitäten erspart."Ich bin von der Blockchain und ihrer Fähigkeit, unsere Brancheneu zu gestalten, absolut fasziniert. Kinguin und Blockchain sind wiefüreinander geschaffen, insbesondere, weil unser Geschäftsmodelldarauf beruht, die Sicherheit für User und Partner zu gewährleistenund die aktive Teilnahme zu fördern". - kommentiert Viktor RomaniukWanli, Gründer und CEO von Kinguin.Das Datum für die Einführung der neuen Game-Trading-Plattform wirdzu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Pressekontakt:bartlomiej.belc@kinguin.net+48-604-60-60-50Original-Content von: Kinguin.net, übermittelt durch news aktuell