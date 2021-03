Kingman bohrt Bohrloch MH-04 in historischem Minengebiet: oberer Teil von Zielzone erreicht

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 19. März 2021. Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS, FWB: 47A1) („Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Bohrloch MH-04 in einem Winkel von minus 70 Grad gebohrt und den oberen Teil der Zielzone in einer Tiefe zwischen 365 und 383 Fuß (110,6 und 116,7 Meter) erfolgreich erreicht hat. Es hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



