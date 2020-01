Kingland: Bitte nicht vergessen!

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Kingland am 11.01.2020, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 5.32 CNY. Die Aktie der Kingland wird dem Segment "Wasserversorgung" zugeordnet.

Die Aussichten für Kingland haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Kingland führt bei einem Niveau von 56,82 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,25 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Kingland auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Kingland in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Kingland hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Kingland erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,86 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche sind im Durchschnitt um -17,27 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +10,41 Prozent im Branchenvergleich für Kingland bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -17,27 Prozent im letzten Jahr. Kingland lag 10,41 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.