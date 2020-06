Kingfisher: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kingfisher":

Für die Aktie Kingfisher stehen per 08.06.2020, 02:00 Uhr 207.1 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Kingfisher zählt zum Segment "Heimwerker Einzelhandel".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Kingfisher-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 6 "Hold"- und 3 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 4 als Hold und 1 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (186,56 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -9,92 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 207,1 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Kingfisher eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kingfisher. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 31,67 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Kingfisher momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Kingfisher auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Buy"-Rating. Kingfisher wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,72 ist die Aktie von Kingfisher auf Basis der heutigen Notierungen 62 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (59,43) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".