Kingfa Sci & Tech: Tut sich da was?

An der Heimatbörse Shanghai notiert Kingfa Sci & Tech per 22.11.2020, 01:00 Uhr bei 16.73 CNH. Kingfa Sci & Tech zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Kingfa Sci & Tech einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Kingfa Sci & Tech jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Kingfa Sci & Tech schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Chemikalien auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,6 % und somit 2,08 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,68 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,54 liegt Kingfa Sci & Tech auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Kingfa Sci & Tech-Aktie ein Durchschnitt von 13,56 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,73 CNH (+23,38 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (16,43 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,83 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Kingfa Sci & Tech-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Kingfa Sci & Tech erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Kingfa Sci & Tech?

