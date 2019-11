King-Strong New Material: Lohnt sich die Aufruhr?

Am 03.11.2019, 01:00 Uhr notiert die Aktie King-Strong New Material an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 17.53 CNY. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauprodukte".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für King-Strong New Material entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet King-Strong New Material niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte. Der Unterschied beträgt 2,04 Prozentpunkte (0,06 % gegenüber 2,09 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für King-Strong New Material in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für King-Strong New Material haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. King-Strong New Material bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der King-Strong New Material-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,68 CNY. Der letzte Schlusskurs (17,53 CNY) weicht somit -10,92 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (19,72 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,11 Prozent), somit erhält die King-Strong New Material-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die King-Strong New Material-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.