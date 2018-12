King-Strong New Material: Anleger dürfen gespannt sein!

In unserer neuen Analyse nehmen wir King-Strong New Material unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauprodukte". Die King-Strong New Material-Aktie notierte am 28.12.2018 mit 15,4 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -53,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt King-Strong New Material damit 23,96 Prozent unter dem Durchschnitt (-29,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemicals" beträgt -30,41 Prozent. King-Strong New Material liegt aktuell 22,96 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der King-Strong New Material-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 22,58 CNY. Der letzte Schlusskurs (15,4 CNY) weicht somit -31,8 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (16,61 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,28 Prozent), somit erhält die King-Strong New Material-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die King-Strong New Material-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 60,62 liegt King-Strong New Material unter dem Branchendurchschnitt (18 Prozent). Die Branche "Chemicals" weist einen Wert von 73,86 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.