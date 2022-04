King Steel führt seine eigene mechatronische Technologie MICS ein

Hongkong (ots/PRNewswire) -King Steel Machinery Co., Ltd (King Steel), ein weltweiter Full-Service-Stahllieferant mit einem langjährigen Engagement für Spritzgießmaschinen mit mehreren Einspritzdüsen und mehreren Werkzeugarbeitsplätzen, hat ein Mehrfacheinspritzdüsen- und Formschließsystem (MICS) entwickelt, ein mechatronisches System, das mit vier Einspritzdüsensätzen ausgestattet werden kann und flexibel für die Herstellung von doppel- bzw. einfarbigen Fertigprodukten mit Linear-, Scheiben- oder Formkonfiguration eingesetzt werden kann, wodurch die Kosten um 15 bis 20 Prozent gesenkt werden. Durch die Erhöhung der Anzahl der Einspritzdüsen für Doppelfarbenangebote von zwei auf vier hat King Steel die Produktionskapazität solcher Maschinen um 70 Prozent gesteigert, bei einer Anlagenauslastung von bis zu 95 Prozent. Auf diese Weise ist das Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen im Bereich der Schuhmaschinen geworden.„Maschinen, die auf der Grundlage von MICS entwickelt wurden, haben den Kunden geholfen, die Effizienz und die Kosten zu verbessern", sagte Chang Chia-ling, Marketingdirektor bei King Steel. Der Einsatz der digitalen Zwillingssoftware NX-MCD von Siemens (ein integriertes cyber-physisches System) hat die Effizienz von Forschung und Entwicklung erhöht und gleichzeitig die Entwicklungskosten gesenkt. King Steel hat rund 100 internationale Patente in 17 Kategorien für seine firmeneigenen Maschinen angemeldet, um das geistige Eigentum des Unternehmens sowie die Rechte und Interessen der Kunden und Marken zu schützen.Die MICS-Technologie wird in vielen verschiedenen Spritzgussverfahren und Sektoren eingesetzt, darunter Sportartikel (Turnschuhe, Yogastangen, nicht aufblasbare Fußbälle, Fahrradzubehör), Gesundheitsprodukte, Schutzausrüstung sowie Kinder- und Haustierspielzeug, aber auch Elektronik und Verpackungsmaterialien. Durch die Anwendung von MICS zielt das Unternehmen darauf ab, die Produktion mit minimalen Investitionen zu maximieren, indem es eine Vielzahl von Sektoren bei der Steigerung der Produktionskapazität unterstützt und Umweltvorteile durch Energieeinsparungen und Kohlenstoffreduzierung erzielt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1779198/image_5022157_13670844.jpgPressekontakt:Stacey Chen,stacey@kingsteel.com,+886-0423501566#1161Original-Content von: King Steel Machinery Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell