KingClean Electric: Augen auf!

An der Heimatbörse Xetra Shanghai notiert KingClean Electric per 28.09.2018 bei 25,58 CNH. KingClean Electric zählt zu "Haushaltsgeräte".

KingClean Electric haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei KingClean Electric beträgt das aktuelle KGV 29,88. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Home & Office Products" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. KingClean Electric ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von KingClean Electric investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 7,82 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products einen Mehrertrag in Höhe von 5,22 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der KingClean Electric verläuft aktuell bei 32,74 CNH. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 25,58 CNH aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -21,87 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 26,7 CNH angenommen. Dies wiederum entspricht für die KingClean Electric-Aktie der aktuellen Differenz von -4,19 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".