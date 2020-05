Kinetic Mines and Energy: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Kinetic Mines and Energy, die im Segment "Kohle & Brennstoffe" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 30.05.2020, 02:00 Uhr, an ihrer Heimatbörse Hong Kong mit 0.315 HKD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Kinetic Mines and Energy auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Kinetic Mines and Energy führt bei einem Niveau von 75 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 65,22 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Kinetic Mines and Energy-Aktie ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 2,9 und liegt mit 95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 55,41. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Kinetic Mines and Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.