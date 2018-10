Kinesis Money geht Partnerschaft mit TicketSocket für die reale Anwendung von goldbasierten Währungen ein

London (ots/PRNewswire) -Kinesis Money, ein evolutionäres Geldsystem, das realeVermögenswerte als Grundlage für digitale Währungen nutzt, hat heuteeine Partnerschaft mit TicketSocket (http://www.ticketsocket.com/)bekanntgegeben, einer leistungsfähigen und hochgradig anpassbarenWeißprodukt-Plattform für Ticketing, Registration undEventmanagement.Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Kinesis-Währungen alsZahlungsoption innerhalb der TicketSocket-Plattform integriert.TicketSocket stellt die Software für Profi-Sportteams, Touren undgroße Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt bereit, und die neueEntwicklung bedeutet, dass die Leute nun in der Lage sein werden,Eintrittskarten für die größten Veranstaltungen auf der ganzen Weltmit den digitalen Währungen von Kinesis zu kaufen.Die digitalen Währungen von Kinesis verbinden die Stabilität vonGold und Silber als Wertaufbewahrungsmittel und die Effizienz derBlockchain als Austauschmedium. Diese Währungen bieten eine1-zu-1-Basis für ihnen zugewiesene physische Gold- undSilberbestände, die kostenlos in Tresorräumen auf der ganzen Weltaufbewahrt werden. Die Währungen können über ein sicheresBlockchain-Netzwerk in digitale Wallets von Kinesis eingelegt oderzwischen solchen Wallets übertragen werden; man kann sie mithilfeeiner Debitkarte auch überall dort als Zahlungsmittel einsetzen, woVisa oder Mastercard akzeptiert wird.Diese Partnerschaft zwischen Kinesis und TicketSocketunterstreicht das reale Nutzungspotenzial von Kinesis-Währungen.Ryan Case, Chief Commercial Officer bei Kinesis Money, sagt dazu:"Menschen, denen die Stabilität einer gold- oder silberbasiertenWährung wichtig ist, die nicht den gleichen Risiken unterliegt wieviele Fiat-Währungen, können in zunehmendem Maße diese auf Vermögenbasierenden Alternativen in der realen Welt nutzen, zum Beispiel zumKauf von Eintrittskarten, um ihren Lieblingsdarsteller oder ihrbevorzugtes Sportteam zu sehen.""Besitzer von Kinesis-Währungen profitieren nicht nur davon, einsicheres, effizientes Tauschmittel zur Verfügung zu haben, sondernkönnen es auch für alltägliche Transaktionen einsetzen."Kai M. Blache, President von TicketSocket, kommentierte: "Wir sindbegeistert darüber, mit Kinesis zusammenzuarbeiten, um neueZahlungsmöglichkeiten für unsere Kunden bereitzustellen. Wir freuenuns darauf, der Kinesis-Community unser maßgeschneidertes Ticketing-und Eventmanagementangebot vorzustellen."Ryan schließt mit diesen Worten: "Diese Partnerschaft ist einParadebeispiel für die reale Anwendung der digitalen Währungen vonKinesis. Als globale Unternehmen kommen wir dadurch, dassTicketSocket nun Kinesis als Zahlungsform einschließt, unseremletztendlichen Ziel näher, das bestehende Geldsystem, wie wir eskennen, zu revolutionieren."Kinesis Money (kinesis.money (https://kinesis.money/))TicketSocket (https://www.ticketsocket.com/)Pressekontakt:Weitere Informationen können Sie per E-Mail an kinesis@flamepr.comoder Maria Chawla unter maria@flamepr.comTel. +44(0)203-3579743anfordern.Original-Content von: Kinesis Money, übermittelt durch news aktuell