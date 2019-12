Kindred Biosciences gibt die Zulassung von Mirataz® 20 mg/g durch die Europäisch Kommission bekannt; Mirataz ist eine transdermale Salbenbehandlung für Katzen mit vermindertem Appetit und Gewichtsverlust

San Francisco (ots/PRNewswire) - - Mirataz ist das erste und einzige Medikament,das in der Europäischen Union zugelassen ist, um Katzen mit chronischenErkrankungen, die an schlechtem Appetit und Gewichtsverlust leiden, zubehandeln.Kindred Biosciences, Inc. (Nasdaq: KIN), ein kommerziell arbeitendesBiotech-Unternehmen, das sich auf Haustiere spezialisiert, gab heute bekannt,dass die Europäische Kommission die Genehmigung für das Inverkehrbringen vonMirataz erteilt hat, das für die Gewichtszunahme von Katzen eingesetzt wird, dieaufgrund chronischer Erkrankungen an verringertem Appetit und Gewichtsverlustleiden."Wir freuen uns, in der Europäischen Union die Zulassung für Mirataz, unserezweite Produktzulassung im Jahr 2019, erhalten zu haben", sagte Richard Chin,M.D., Chief Executive Officer von Kindred Biosciences. "Dies verbessert unsereErfolgsbilanz, da wir dieses innovative Produkt nun auf neue Verkaufsgebieteausdehnen können."Mirataz ist das erste und einzige Medikament, das in der EU zugelassen ist, umKatzen mit chronischen Erkrankungen, die an schlechtem Appetit undGewichtsverlust leiden, zu behandeln. Europa ist der zweitgrößte Markt fürTierarzneimittel weltweit. Vorschriften beschränken die Anwendung vonHumanarzneimitteln, sobald ein zugelassenes Therapeutikum verfügbar ist. DieZulassung gilt für alle 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie fürIsland, Liechtenstein und Norwegen.Die Genehmigung von Mirataz in der Europäischen Union wurde aufgrund einer Reihevon klinischen und prä-klinischen Studien erteilt. Mirataz ist ein Serotonin-(5HT2A, 5HT2C und 5HT3) und Histamin-Rezeptorantagonist (H1) und führtnachweislich zu einer Gewichtszunahme bei Katzen mit chronischen Erkrankungen,die an schlechtem Appetit und Gewichtsverlust leiden. In klinischen Studienführte Mirataz in nur 14 Tagen nach topischer Anwendung von 2 mg pro Tag zueiner signifikanten Gewichtszunahme bei Katzen1. Mirataz wird mit KindredBiosproprietärer Accusorb(TM)-Technologie hergestellt und muss nur einmal täglichtopisch auf das Innenohr (die Ohrmuschel) der Katze aufgetragen werden. Diesstellt eine Alternative zur oralen Verabreichung dar.Die Aniserve GmbH hat im Auftrag von Kindred Biosciences die Zulassung desProdukts in Europa erwirkt.Mirataz® (transdermale Mirtazapin-Salbe) wurde im Mai 2018 für den Einsatz beiKatzen von der US-Arzneimittelbehörde zugelassen.Informationen zu Kindred BiosciencesKindred Biosciences ist ein Biotech-Unternehmen, das sich auf die Gesundheit unddas Wohlbefinden von Haustieren spezialisiert. Die Mission des Unternehmens istes, Haustiere mit denselben sicheren und wirksamen Medikamenten zu versorgen,die auch ihren menschlichen Familienmitgliedern helfen. Dabei konzentriert sichdas Unternehmen darauf, Substanzen und Wirkstoffe zu identifizieren, die sichbereits in der Humanmedizin als sicher und wirksam erwiesen haben, und basierendauf diesen Erkenntnissen geeignete Therapeutika für Hunde, Katzen und Pferde zuentwickeln. KindredBio hat eine breite Palette neuartiger Medikamente undBiologika in der Entwicklungs-Pipeline, die sich über zahlreiche Therapieklassenerstrecken. Das Unternehmen verfügt über zwei zugelassene Medikamente, nämlich Mirataz® (transdermale Mirtazapin-Salbe) und Zimeta™ (Dipyroninjektion).Informationen zu AniserveAniserve ist ein Dienstleister für die Tiergesundheits- und Ernährungsindustriesowie für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen und etablierteMarktteilnehmer. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Registrierung ihrerUnternehmen und Produkte im In- und Ausland. Unsere Dienstleistungen umfassendie Vertretung von Unternehmen gegenüber den Aufsichtsbehörden, zum Beispiel fürdie Antragstellung und Einreichung von Zulassungsdossiers für Tierarzneimittelund Futtermittelzusatzstoffe. Zudem agieren wir als Zulassungsinhaber vonProdukten. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Gründung vonTochtergesellschaften in Europa unter Einhaltung der pharmazeutischenVorschriften für Veterinärprodukte. Mit unserem Partnernetzwerk können wirunsere Kunden in den meisten Regionen der Welt unterstützen.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne desUS-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. 