Kindle Storyteller Award für unabhängige Autoren startet heute (FOTO)

Luxemburg (ots) -- Schreibwettbewerb für Indie-Autoren startet heute unterwww.amazon.de/kindlestoryteller- Der Kindle Storyteller Hauptpreis fokussiert sich auf dieklassische Belletristik- Der neue Kindle Storyteller X richtet sich an Autoren der nichttraditionellen Belletristik sowie der Sachbuch Genreswww.amazon.de/kindlestorytellerX- Jury mit prominenten Namen aus der Literatur- und Medienweltdarunter Bestseller-Autorin Catherine Shepherd, TV-ModeratorinNazan Eckes, Autor und Poetry Slammer Nils Straatmann sowieModerator und Journalist Cherno Jobatey- Der Freie Deutsche Autorenverband (FDA) und dasNachrichtenmagazin FOCUS sind Partner des Kindle StorytellerAwardMit dem Kindle Storyteller - Der deutsche Self Publishing Awardsucht Amazon in Zusammenarbeit mit dem Freien Deutsche Autorenverband(FDA) und dem Nachrichtenmagazin FOCUS zum dritten Mal nach denbesten Büchern von Indie-Autoren. Der Kindle Storyteller startetheute, am 1. Juni 2017. Nach dem erfolgreichen Wettbewerb 2016 mitüber 1.900 Einreichungen - vor allem in den beliebten BelletristikGenres Liebesromane, Krimi und Thriller - durchschnittlichenKundenrezensionen von 4,5 Sternen und fünf top-platzierten Büchern inden Kindle Charts, geht der Wettbewerb nun in die nächste Runde.In diesem Jahr wird es zwei Preise geben:- Der Kindle Storyteller Award fokussiert sich auf die beliebtenBelletristik Genres. Wie in den letzten Jahren wird im erstenSchritt die Einschätzung der Leser (Kundenrezensionen,Buchverkäufe, etc.) eine wichtige Rolle spielen und dieShortlist bestimmen, gefolgt von der finalen Bewertung derJurymitglieder.- Der Kindle Storyteller X Award kürt außergewöhnliche Texte vonAutoren aus Genres der nicht traditionellen Belletristik (z.B.Hybrid-Genres, experimentelle Fiktion, etc.) sowie aus SachbuchGenres (Erinnerungen, Biographien, kreative Aufsätze undAbhandlungen, etc.), die sich durch neue oder vielfältige Formendes Schreibens auszeichnen. Die Einschätzung von Kunden (z.B.Kundenrezensionen und Empfehlungen) wird hierbei mit in dieBewertung einfließen. Entscheidend ist letztlich jedoch dieMeinung der Jury, deren Aufgabe es ist, die besten Titel zuentdecken und auszuwählen."Indie-Publishing steht für die Freiheit des Schreibens und bieteteine Spielwiese für außergewöhnliche Ideen. Mit dem X Award möchtenwir Autoren, kreative Schreibtalente, Poeten, Journalisten und vieleandere ermutigen, genau die Geschichten zu schreiben, die sie schonimmer schreiben wollten, aber noch nicht zu Papier gebracht oderveröffentlicht haben. Wir sind gespannt, welche Geschichten unsereLeser und unsere X Award Jury am meisten begeistern können", sagtFrank Euler, Principal Kindle Direct Publishing bei Amazon.Prominente Jury aus Literatur- und Medienwelt Eine Jury ausnamhaften Persönlichkeiten des Literaturbetriebs und der Medienweltwird über den Gewinner des Awards entscheiden. Die Jury für denHauptpreis setzt sich zusammen aus:- TV-Moderatorin Nazan Eckes- Moderator und Journalist Cherno Jobatey- Bestseller Autorin Catherine Shepherd- Dr. Uwe Kullnick, Präsident des Freien Deutsche Autorenverband(FDA)- Jobst-Ulrich Brand, Ressortleiter Kultur & Leben beimNachrichtenmagazin FOCUS- Frank Euler, Principal Kindle Direct Publishing bei AmazonDen Kindle Storyteller X Award vergibt Autor und PoetrySlam-Meister Nils Straatmann zusammen mit Dr. Uwe Kullnick undJobst-Ulrich Brand.Teilnahme am Kindle Storyteller AwardWer kann an dem Wettbewerb teilnehmen? Eingereicht werden, könnenalle deutschsprachigen, bislang noch unveröffentlichten Bücher mitmindestens 80 Seiten Länge, die zwischen dem 1. Juni und dem 31.August 2017 exklusiv bei Kindle Direct Publishing auf kdp.amazon.comals eBook und Taschenbuch mit dem Suchstichwort kindlestoryteller2017veröffentlicht werden. Alle am Wettbewerb teilnehmenden Bücher werdenauf dem Kindle, den Fire Geräten sowie in der Kindle Lese-App füriPhone, iPad, Android Telefone und Tablets verfügbar sein.Taschenbücher werden auf Amazon.de ebenfalls zum Kauf angeboten. BeimKindle Storyteller Award werden aus allen im Rahmen des Wettbewerbsveröffentlichten Titeln die fünf besten eBooks für eine Short-Listausgewählt. Verkaufszahlen, Rezensionen sowie das Feedback der Lesersind die Bewertungskriterien für die Platzierung der Bücher auf derShortlist. In der zweiten Runde wählt die prominente Jury aus denfünf Büchern auf der Shortlist den Gewinner. Für die zusätzlicheAuszeichnung des Kindle Storyteller X Award werden im ersten Schrittdie Kundenrezensionen sowie Empfehlungen von Lesern berücksichtigt.Im zweiten Schritt entscheidet die Jury über den Gewinner. Die XAward Shortlist besteht aus drei Titeln.Preise im Wert von 35.000 EuroAlle eingereichten Bücher werden im Amazon Kindle Shop besondershervorgehoben. Der Gewinner des Kindle Storyteller erhält mit demAward eine Auszeichnung im Gesamtwert von 30.000 Euro: 10.000 EuroPreisgeld sowie ein Amazon Marketing Paket für das Buch im Wert von20.000 Euro. Daneben produziert und vertreibt Audible die fünf Bücherder Kindle Storyteller Shortlist als Hörbuch. Die MünchnerVerlagsgruppe verlegt das gedruckte Gewinnerbuch des KindleStoryteller im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich,Schweiz). Den Gewinner des Kindle Storyteller X erwarten 5.000 EuroPreisgeld. Die Gewinner des Kindle Storyteller Award sowie desSonderpreises Kindle Storyteller X werden am 12. Oktober 2017feierlich auf der Frankfurter Buchmesse bekanntgegeben."Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr zum dritten Mal gemeinsam mitdem Freien Deutschen Autorenverband und dem Nachrichtenmagazin FOCUSdas beste Buch eines Indie-Autors auszuzeichnen. Der KindleStoryteller Award ist eine Chance unabhängige Autoren zu fördern undihre großartigen Arbeit zu würdigen." Alessio Santarelli, Director ofKindle Content EU.Dr. Uwe Kullnick, Präsident des Freien Deutschen Autorenverbandssagt: "Als Interessenvertretung freier Autoren freuen wir uns, auchin diesem Jahr beim Kindle Storyteller Award dabei zu sein. Wir sinduns sicher, dass noch unzählige, fesselnde Geschichten freier Autorendarauf warten, entdeckt zu werden.""Der Kindle Storyteller Award bewegt jedes Jahr mehr freie Autorendazu, ihre Texte zu veröffentlichen und trägt so zur literarischenVielfalt bei. 