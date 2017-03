Kindheit zwischen Geborgenheit und Grauen / SOS-Kinderdörfer weltweit verleihen beim DOK.fest München Dokumentarfilmpreis

--------------------------------------------------------------Weitere SOS-Meldungenhttp://ots.de/kakxG--------------------------------------------------------------München (ots) - Kindheit ist die Zeit der Geborgenheit, desLernens und des Lachens. Doch nicht alle Kinder wachsen sorglos undwohlbehütet auf. Viele Kinder müssen sich ihren Weg im Leben harterkämpfen, müssen hungern oder arbeiten, werden versklavt,misshandelt oder missbraucht.Die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder darzustellen in allihren schönen wie grausamen Facetten ist das Ziel desDokumentarfilmpreises der SOS-Kinderdörfer weltweit, der bereits zumvierten Mal beim 32. DOK.fest München verliehen wird. Der Preis istmit 3.000 Euro dotiert und wird von B.O.A. Videofilmkunst, München,gestiftet sowie vom Dokumentationssender PLANET unterstützt."Kinder erleben große Liebe aber auch Ablehnung. Familie kann derschönste, aber auch der schrecklichste Platz im Leben eines Kindessein", sagt Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender derSOS-Kinderdörfer weltweit in München. "Mit demSOS-Dokumentarfilmpreis möchten wir die Augen von Filmemachern undZuschauern auf die unterschiedlichsten kindlichen Schicksale lenkenund die Kraft, die Kindern innewohnt, mit diesem Schicksalumzugehen."Die Jury des SOS-Dokumentarfilmpreises ist hochkarätig besetzt. ImGremium sitzen Prof. Dr. Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktionder Süddeutschen Zeitung, Hans Demmel, Geschäftsführer n-tv undVPRT-Verbandschef, Jutta Krug, beim WDR verantwortlich fürKino-Dokumentarfilm, Doris Hepp, beim ZDF zuständig für den kreativenDokumentarfilm und Themenabende, Dr. Wilfried Vyslozil,SOS-Vorstandsvorsitzender, und Christine Kehrer, Head of TV/VideoCommunication, SOS-Kinderdörfer weltweit.Das DOK.fest München ist eines der großen Festivals in Europa fürden internationalen, künstlerisch anspruchsvollen undgesellschaftlich relevanten Dokumentarfilm. Das Publikumsfestivalfindet in diesem Jahr vom 3. bis 14. Mai statt. DerSOS-Dokumentarfilmpreis wird im Rahmen der großen Preisverleihung am13. Mai 2017 verliehen. Am 14. Mai wird der SOS-Preisträgerfilm imMünchner Museum Fünf Kontinente noch einmal der Öffentlichkeitpräsentiert.Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige soziale Organisation,die 1949 von Hermann Gmeiner ins Leben gerufen wurde. Aus dem erstenKinderdorf in Imst/Tirol entstand eine global agierendeHilfsorganisation. Sie ist heute mit 568 Kinderdörfern und mehr als1.900 weiteren SOS-Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen,Jugendeinrichtungen, Ausbildungs- und Sozialzentren,Krankenstationen, Nothilfeprojekten und der SOS-Familienhilfe in 134Ländern aktiv. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer etwa 1,5Millionen Kinder und deren Angehörige.Terminplan:3. bis 14. Mai 32. DOK.fest München13. Mai Offizielle Preisverleihung14. Mai Screening des SOS-Preisträgerfilms im Museum FünfKontinente, MünchenPressekontakt:Weitere Fragen an:Christine KehrerHead of TV/VideoSOS-Kinderdörfer weltweitRidlerstraße 55, 80339 MünchenTel.: +089/179 14-262christine.kehrer@sos-kd.orgund:Louay YassinPressesprecherSOS-Kinderdörfer weltweitRidlerstraße 55, 80339 MünchenTel.: 089/179 14-259louay.yassin@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderd?rfer weltweit, übermittelt durch news aktuell