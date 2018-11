Kindheit in Deutschland und späte Elternschaft: zwei 3sat-Dokumentationen (FOTO)

Mainz (ots) -Mittwoch, 5. Dezember 2018, ab 20.15 Uhr ErstausstrahlungenZwei Dokumentationen zum Thema Kindheit zeigt 3sat am Mittwoch, 5.Dezember: Um 20.15 Uhr blickt "Kindheit in Deutschland" auf dreiGenerationen, die in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg - imOsten und im Westen - ihre Kindheit erlebten. Im Anschluss um 21.00Uhr folgt die Dokumentation "Späte Väter".Der Film "Kindheit in Deutschland" von Magdalena Schüßlerbegleitet eine Familie im Alltag und stellt die unterschiedlichenVorstellungen von Kindsein, Elternschaft und Erziehung derProtagonisten vor. Gemeinsam erinnern sich Großeltern, Eltern undKinder. Eine zweite Familie und Zeitzeugen aus dem Osten Deutschlandsöffnen den Blick für die Kindheit in der DDR und in den neuenBundesländern nach der Wende. Wie hat der Osten Kindheit undErziehung im Westen gesehen und beurteilt? Und umgekehrt? DieGeschichte der Kindheit ist auch eine Geschichte Deutschlands.Im Anschluss um 21.00 Uhr begleitet die Dokumentation "SpäteVäter" von Viktor Stauder den Alltag dreier Familien. Aktuell hatetwa jedes 20. Neugeborene in Deutschland einen Vater, der älter als50 Jahre ist. Klaus Huhle, 62, wohnt zusammen mit seiner Frau und demelfjährigen Sohn Valentin in einem alternativen Wohnprojekt in Wien -in einer Art sehr großen Familie. Vor zwei Jahren hat das Paar nochein heute vierjähriges Pflegekind zu sich genommen. Bei allenVorteilen, die eine später Vaterschaft mit sich bringt, stellen sichauch kritische Fragen: Wie fühlt sich ein Kind, wenn der Vater so altist wie der Opa der Freunde? Welche Folgen hat die vermutlichverkürzte gemeinsame Lebenszeit? Und warum entscheiden sich Frauenfür den deutlich älteren Mann als Vater ihres Kindes, obwohl sie dieRisiken tragen, wenn der Partner zum Beispiel zum Pflegefall wirdoder stirbt und ein halbwüchsiges Kind zurückbleibt? Antworten aufdiese Fragen geben auch Stefan "Daus" Börner, 65, und ThomasEglinski, 57, und deren Familienangehörigen. Für Soziologin ClaudiaZerle-Elsäßer lässt sich ein wichtiges Ergebnis ihrerFamilienforschung wie folgt zusammenfassen: "Es geht um Interesse,Engagement und Zeit, die man für das Kind aufbringt. Und das istunabhängig vom Alter".Informationen im 3sat-Pressetreff"Kindheit in Deutschland": https://ly.zdf.de/wSxP/"Späte Väter": https://ly.zdf.de/WXR/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/speatevaeterhttps://presseportal.zdf.de/presse/kindheitindeutschland3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell