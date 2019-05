Kinderzimmer statt Yogastudio: Spielen als Anti-Stress-Mittel für Eltern (FOTO)

München (ots) -Spielen ist nicht nur für eine positive Entwicklung von Kindernessenziell, auch Eltern profitieren vom Spiel mit dem Nachwuchs. Daszeigt eine internationale Studie der LEGO Gruppe mit mehr als 9.000Eltern aus neun Ländern, darunter auch Deutschland.* Demnach hilftdas Spiel mit ihren Kindern 86 Prozent der befragten Eltern dabei,vom hektischen Alltag loszulassen und sich zu entspannen. Zeit zumgemeinsamen Spielen zu finden, ist jedoch laut Studie eineHerausforderung, insbesondere in Deutschland. So spielt jede drittedeutsche Familie weniger als fünf Stunden pro Woche bzw. weniger als43 Minuten täglich. Elf Prozent der Familien hierzulande spielen proTag sogar nur bis zu einer Viertelstunde gemeinsam. Iminternationalen Vergleich sind die USA und China dagegenSpielstunden-Spitzenreiter - hier spielen 49 bzw. 63 Prozent derFamilien mehr als zehn Stunden pro Woche gemeinsam. Russland,Dänemark und Frankreich bilden die Schlusslichter imSpielzeitenvergleich, so der "LEGO Play Well Report".Zum Energieaufladen ab ins KinderzimmerMütter und Väter, die sich ins Kinderzimmer setzen anstatt zurnächsten Yogastunde zu hetzen, machen laut Studie nicht nur ihreKinder glücklich, sondern sorgen damit auch für ein gesteigerteseigenes Wohlbefinden - in etwa vergleichbar mit beliebtenEntspannungstechniken. Acht von zehn deutschen Studienteilnehmerngaben an, dass das gemeinsame Spielen eine entspannende Wirkung aufsie hat und ihnen hilft, vom Alltag loszulassen. Der täglicheStress-Spagat zwischen Job, Haushalt, familiären Verpflichtungen undZeit für sich selbst wird entschleunigt und weiterem Stressentgegengewirkt. Ein bisschen verrückt sein und Quatsch machen - auchdas gaben die Befragten als weitere Positiv-Effekte des Spielens an.Den größten Vorteil sehen sie in der Stärkung der Eltern-Kind-Bindungdurch die gemeinsam verbrachte Zeit.Positive Effekte des gemeinsamen Spiels in Familien auf deutscheEltern1. Stärkung der Eltern-Kind-Bindung (96 Prozent)2. Möglichkeit, auch einmal Quatsch zu machen (92 Prozent)3. Möglichkeit, Kreativität auszuleben (90 Prozent)4. Gemeinsam mit Kindern das Spiel genießen (87 Prozent)5. Fokussierung auf die wichtigen Dinge des Lebens (83 Prozent)6. Vom Alltag loslassen und entspannen (82 Prozent)Allerdings setzen gerade in Deutschland nur wenige Eltern diesebesondere Familienzeit um - vier von zehn Befragten gaben in derUmfrage an, dass sie zu wenig Zeit in familiäre Spielzeitinvestieren. Auch wird anhand der Daten der internationalen Befragungdeutlich, dass es ihnen im Vergleich zu Eltern aus anderen Ländernbesonders an verfügbarer Freizeit mangelt. Und noch etwas steht derEntspannung durch Spiel im Wege: Wenn Eltern in Deutschland mit ihrenKindern spielen, lässt sich jeder Zweite (48 Prozent) nur allzuleicht durch E-Mails, das Smartphone oder alltäglicheHaushaltsaufgaben ablenken.Rebecca Snell, Senior Marketing Direktorin der LEGO GmbH: "DurchSpielen erwerben Kinder für ihre Zukunft wichtige Fähigkeiten wieKreativität, Problemlösungskompetenzen und Kommunikations- undTeamfähigkeiten. Mit unserer Studie haben wir herausgefunden, dassauch Eltern ganz erheblich vom Spiel mit ihren Kindern profitieren -sie sind dadurch besser für unseren heutigen, stressigen Alltaggewappnet. Wir sollten daher der Familienspielzeit generell mehrPriorität einräumen und wie Kinder einfach ins Spiel eintauchen.Dadurch kann der Alltag anschließend viel entspannter fortgesetztwerden."Gemeinsames Spiel steigert das FamilienglückDer LEGO Play Well Report zeigt darüber hinaus einen deutlichenZusammenhang zwischen der gemeinsamen Spielzeit und dergrundsätzlichen Zufriedenheit innerhalb von Familien auf. Sinkt lautden befragten deutschen Eltern die gemeinsame mit Spielen verbrachteZeit unter fünf Stunden pro Woche, wirkt sich dies auf dasGlücksgefühl in der Familie aus: Lediglich 71 Prozent bezeichnen sichdann noch als glücklich. Ganz im Gegensatz zu Familien, die mehr Zeitins gemeinsame Spiel investieren - hier liegt die erhobeneZufriedenheit bei 87 Prozent.Der LEGO Play Well Report kann hier (www.LEGONewsroom.de/PlayWell)heruntergeladen werden.*Für den LEGO Play Well Report wurden knapp 13.000 Eltern sowieKinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren in Europa, Nordamerika undAsien zum Thema Spielen befragt - darunter 1.024 Eltern und 414Kinder aus Deutschland. Der Bericht untersucht die Sichtweisen vonEltern und Kindern zu den Vorteilen des gemeinsamen Spielens in derFamilie, den Vorlieben von Kindern beim Spielen, zu Kompetenzen fürdie Zukunft, digitaler Sicherheit von Kindern und spielerischemLernen. 