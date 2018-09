Kinderzahnärzte empfehlen spielerische Mundpflege bei Kindern mit Handicap und Pflegebedarf

München (ots) - Der Bundesverband der Kinderzahnärzte BuKiZ gibtzum Tag der Zahngesundheit am 25. September 2018 praktische Tipps fürdie tägliche Zahn- und Mundpflege bei Kindern mit Handicap undPflegebedarf. Entsprechend des diesjährigen Mottos "Gesund im Mund -bei Handicap und Pflege" haben die Kinderzahnärzte gemeinsam mit derArbeitsgemeinschaft für Zahnmedizin für Menschen mit Behinderungen AGZMB aktuelle Empfehlungen herausgegeben.Im Kleinkind- und Grundschulalter brauchen Kinder mitEinschränkungen/Handicap oft längere und umfangreicherer Assistenzsowie individuell abgestimmte Hilfsmittel. "Ein Patentrezept gibt esnicht", betont BuKiZ-Vorstandsmitglied Dr. Monika Prinz-Kattinger.Für die Zahn- und Mundpflege im Kleinkindalter gilt generell:Dauernuckeln mit Schnuller oder Flasche vermeiden, Wasser und Teestatt gesüßten und säurehaltigen Getränken (Säfte und Schorlen)anbieten, auf übermäßigen Konsum zuckerhaltiger Speisen verzichten,mindestens zweimal am Tag Zähne und Mund in entspannter Atmosphäregründlich reinigen, am besten jedes halbe Jahr Kontrolltermin in derZahnarztpraxis vereinbaren. Dabei hilft das "ZahnärztlicheKinderuntersuchungsheft" (UZ-Heft).Für Kinder mit Handicap empfiehlt die Kinderzahnärztin ausTraunstein eine auf die jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnisseabgestimmte Zahn- und Mundpflege: "Wichtig sind spielerische Ritualemit immer denselben Abläufen. Dabei können unterstützendeZahnputzlieder hilfreich sein. Finden Sie heraus, ob Ihr Kind liebersitzend oder liegend Zähne putzt. Unterstützend wirkenDreikopfzahnbürsten oder Hilfsmittel zum schonenden Offenhalten desMundes. Bei der Auswahl berät Sie Ihre Zahnarztpraxis." Bei älterenKindern und Jugendlichen bieten sich Uhren oder elektrische Bürstenan, die - mit einer App kombiniert - die Putzzeit anzeigen. Diesesollten möglichst einen Andrucksensor haben. Die Zahnpasta sollteunbedingt fluoridhaltig sein und nur in erbsengroßer Mengeaufgetragen werden. Wenn die Kinder ausspucken können, ist dieVerwendung von einem fluoridhaltigen Gel einmal pro Woche sinnvoll.Die ausführliche Pressemitteilung: www.kinderzahnaerzte.de ->PressemitteilungenBildmaterial zur einmaligen freien Verwendung:http://ots.de/moXaOcPressekontakt:Dr. Monika Prinz-Kattinger,mobil 0160 98941141,prinz-kattinger@kinderzahnaerzte.deOriginal-Content von: Bundesverband der Kinderzahnärzte e.V. (BuKiZ), übermittelt durch news aktuell