Kinderwunsch - wo gibt es Hilfe? / Bundesministerium fördert Zeitbild MEDICAL

Berlin (ots) - 25 Prozent der Frauen und Männer in Deutschlandzwischen 20 und 50 Jahren sind ungewollt kinderlos. Aus privaten oderberuflichen Gründen wird der Kinderwunsch oft auf einen späterenZeitpunkt verschoben. So wird aus einer zunächst gewolltenKinderlosigkeit eine ungewollte."Ich möchte allen ungewollt kinderlosen Paaren die Möglichkeitgeben, sich den Wunsch nach einem eigenen Kind zu erfüllen."Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauenund JugendDas neue Zeitbild MEDICAL "Kinderwunsch", gefördert vomBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, erläutertu. a. medizinische und rechtliche Aspekte der Reproduktionsmedizinund stellt finanzielle und psychosoziale Unterstützungsangebote vor.Es beinhaltet Materialien für die Ärzteschaft sowie Magazine inverschiedenen Sprachen für die betroffenen Patientinnen undPatienten.Alle Materialien können in der gewünschten Menge kostenlos undportofrei mithilfe des Bestellformulars unterwww.zeitbild-stiftung.de/projekte/kinderwunsch.html oder direkt perE-Mail an bestellung@zeitbild.de bestellt werden.Weitere Informationen und Downloads unter:www.zeitbild-stiftung.de und www.informationsportal-kinderwunsch.de.Pressekontakt:Christina Georgieva, Zeitbild Stiftung, Rumfordstraße 9, 80469München, Tel.: 089 2606440, Fax: 089 268279, E-Mail:info@zeitbild-stiftung.de