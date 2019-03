Bei Kinderwunsch wichtig: Mikronährstoffe für Spermienbildung und eine gesunde Schwangerschaft

Finanztrends Video zu



Oldenburg (ots) - Damit aus dem Kinderwunsch das Wunschkind wird,muss schon viel passen. Denn selbst bei grundsätzlicher Fruchtbarkeitund Zeugungsfähigkeit entscheiden vielerlei Faktoren darüber, wannund wie schnell der Kinderwunsch in Erfüllung geht.Eine gewichtige Rolle für Fruchtbarkeit, Spermienqualität undSchwangerschaft scheinen Mikronährstoffe zu spielen. Studien zeigen,dass eine ausreichende Aufnahme insbesondere von Folsäure, Zink undSelen in Kombination mit B-Vitaminen, Antioxidantien und Vitamin Ddie Qualität und Quantität der Spermien beim Mann sowie dieSchwangerschaftsrate bei Frauen verbessern kann.Der Folsäurespezialist SteriPharm bietet mit Folio®men für denMann und Folio®forte für die Frau entsprechende Produkte mit speziellabgestimmten Mikronährstoffen an.Folio®men: Für den Mann mit KinderwunschExperten vermuten, dass die Versorgung mit Folsäure bei Männern indirektem Zusammenhang mit der Gesamtspermienzahl und derSpermiendichte steht. In einer effizienten Kombination mit denVitaminen B12 und B6 hält Folsäure die Konzentration desgefäßschädigenden Stoffes Homocystein niedrig und kann so dieDurchblutung der Hoden verbessern. Erhöhte Homocystein-Blutwertekönnen zudem die Beweglichkeit und Anzahl der Spermienbeeinträchtigen.Bereits eine Tablette Folio®men (rezeptfrei, Apotheke) täglichsichert die Versorgung mit Mikronährstoffen, die für dieSpermienbildung und Qualität der Samenzellen relevant sind. Folio®mensollte langfristig, jedoch mindestens über drei Monate eingenommenwerden. Folio®men ist frei von Gluten, Laktose, Konservierungs- sowieAromastoffen.Für Frauen mit Kinderwunsch ist eine rechtzeitigeFolsäure-Einnahme, die spätestens vier Wochen vor der Empfängnisbeginnen sollte, empfehlenswert. Mit einer Mini-Tablette Folio®fortetäglich (rezeptfrei, Apotheke), vom Zeitpunkt des Kinderwunsches biszum Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels, werden im Körper sohohe Folsäurespiegel erreicht, dass das Risiko von Fehlbildungendeutlich reduziert wird.Neben 800 µg Folsäure sind in Folio®forte Vitamin B12, Jod undVitamin D3 enthalten. Folio®forte steht in jodfreier Form zurVerfügung, wenn aus medizinischen Gründen kein zusätzliches Jodaufgenommen werden darf.Pressekontakt:ifemedi, Dr. Jörg Hüve0441-9350590, presse@medizin-ernaehrung.deOriginal-Content von: IFEMEDI, übermittelt durch news aktuell