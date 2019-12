Dem Kinderwunsch auf die Sprünge helfen / BKK Pfalz unterstützt Paare bei der Familienplanung (FOTO)

Ludwigshafen (ots) - Fast ein Viertel der 20- bis 50-jährigen Paare sindungewollt kinderlos. Die Gründe dafür sind vielfältig: Veränderte Lebensmusteraber auch Umweltfaktoren schränken die Fruchtbarkeit bei Frauen und Männernstetig ein. Mit dem neuen Angebot "BKK Kinderwunsch" möchte die BKK Pfalz Paareauf ihrem Weg zur Erfüllung ihres Kinderwunsches unterstützen und entlasten.Immer mehr Paare in Deutschland nehmen eine künstliche Befruchtung in Anspruch.Die Behandlung ist für viele Paare nicht nur emotional und körperlich, sondernauch finanziell belastend. Denn die gesetzliche Leistung bei künstlicherBefruchtung ist reglementiert. So werden 50 Prozent der Kosten für höchstensdrei Behandlungsversuche übernommen, weitere Versuche werden nicht bezuschusst.Die Frauen müssen mindestens 25 und noch nicht 40 Jahre alt sein, die Männermindestens 25, und noch nicht 50. Es werden jeweils drei befruchtete Eizellentransferiert.Hier setzt "BKK Kinderwunsch" an: Paare erhalten über die Leistungen derRegelversorgung hinaus Unterstützung. So wird etwa die Altersgrenze bei Frauenauf 42 Jahre angehoben. Zudem wird die Anzahl möglicher Behandlungsversuche vondrei auf vier Versuche erweitert. Um das Risiko von Mehrlingsschwangerschafteninfolge einer künstlichen Befruchtung möglichst gering zu halten, werden bei derBehandlung in der Regel maximal zwei statt der üblichen drei Embryonen in dieGebärmutter übertragen.Ein weiterer Vorteil: Auf belastende hormonelle Stimulationstherapien bei derFrau wird so weit wie möglich verzichtet, weil bereits befruchtete Eizellen fürgegebenenfalls weitere Transfers konserviert werden.Auch an Versicherte mit einer anstehenden fruchtbarkeitsgefährdendenKrebstherapie wurde gedacht. Sie erhalten im Rahmen von "BKK Kinderwunsch" einenZuschuss, wenn sie vorsorglich ihre Ei- oder Samenzellen konservieren wollen.Das Angebot wird voraussichtlich im Frühling 2020 bundesweit starten, nachdemdie Pilotphase bei reproduktionsmedizinischen Zentren in Bayern abgeschlossenwurde. Interessierte BKK Pfalz-Versicherte können aber auch jetzt schon die imRahmen des Pilotprojekts teilnehmenden Kinderwunschzentren aufsuchen.Weitere Infos auf: www.bkkpfalz.de/highlights/kinderwunschDie BKK Pfalz ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit Sitz inLudwigshafen und besteht seit 1923. Rund 400 Mitarbeiter betreuen rund 175.000Versicherte.Pressekontakt:Martina Stamm, Leiterin Unternehmenskommunikation,mstamm@bkkpfalz.de, Tel: 0621-68559120Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103470/4458275OTS: BKK PfalzOriginal-Content von: BKK Pfalz, übermittelt durch news aktuell