Dresden (ots) - Ab Mai 2019 können Krebspatienten ihre Ei- oderSamenzellen auf Kosten der Krankenkassen einfrieren lassen. Rund 45Prozent der Bevölkerung befürwortet die sogenannte"Kryokonservierung" auch aus sozialen Gründen ("Social Freezing").Mehr als die Hälfte würde bei einem unerfüllten Kinderwunsch einekünstliche Befruchtung in Anspruch nehmen.Amerikanische Unternehmen wie Apple und Facebook haben das "SocialFreezing" vor einigen Jahren bekannt gemacht. Bei der"Kryokonservierung" können jüngere Frauen ihre Keimzellen einfrierenlassen, um die Schwangerschaft - etwa aus Karrieregründen - auf einenbiografisch späteren Zeitpunkt zu verschieben. Auch in Deutschlandist diese Methode inzwischen weitgehend akzeptiert: 46 Prozent derFrauen und 43 Prozent der Männer halten das "Social Freezing" füreine gute Lösung. Das ergab eine aktuelle repräsentativeBevölkerungsumfrage im Auftrag der IKK classic mit 1.000 Teilnehmernim Alter von 20 und 50 Jahren.Bei einer medizinischen Indikation wie etwa einer Krebserkrankungübernehmen die gesetzlichen Krankenkassen ab Mai 2019 dieBehandlungskosten für eine Kryokonservierung - eine Leistung, dieknapp die Hälfte der Befragten auch auf gesunde Versicherte ausweitenmöchte. Rund 40 Prozent sprachen sich für eine komplette oderteilweise Kostenübernahme durch die Kassen aus, rund ein Fünftelsieht hier den Staat in der Pflicht, lediglich 13 Prozent dieArbeitgeber (Mehrfachnennung).Auch beim Thema künstliche Befruchtung vertraut die Mehrheit derBefragten den Möglichkeiten der modernen Medizin: 51 Prozent würdendiese im Fall eines unerfüllten Kinderwunsches persönlich in Anspruchnehmen, 63 Prozent befürworten die Methode grundsätzlich, lediglichdrei Prozent sind strikt dagegen. Dabei ist die Zustimmung beijüngeren Frauen am größten. Für 63 Prozent der 20- bis 25-Jährigen,74 Prozent der 26- bis 30-Jährigen und 59 Prozent der 31- bis40-Jährigen käme eine künstliche Befruchtung in Frage, bei den 41-bis 50-Jährigen sind es 34 Prozent.Die gesetzlichen Regelungen zur Kostenübernahme durch dieKrankenkassen sehen die Befragten dagegen teilweise kritisch. Aktuellerhalten nur Ehepaare Zuschüsse für die ersten dreiBehandlungsversuche. Vor allem die Beschränkung auf verheirateteheterosexuelle Paare möchte die Mehrheit lockern. 54 Prozentbefürworten eine Kostenübernahme für unverheiratete Paare, 45 Prozentmeinen, dass lesbische Paare ebenfalls darauf Anspruch haben sollten,26 Prozent wollen, dass sich die Kassen auch an den Behandlungskostenalleinstehender Frauen beteiligen.Jeweils ein Drittel der Befragten möchte auch die Anzahl derVersuche sowie den bisher hälftigen Kassenanteil an denBehandlungskosten erhöhen. "Ein unerfüllter Kinderwunsch kann eineschwere Belastung sein. Wir unterstützen rund 2.300 Versicherte imJahr bei einer Kinderwunschbehandlung und beteiligen uns über dasgesetzlich vorgegebene Maß hinaus pro Versuch mit einemExtra-Zuschuss von bis zu 500 Euro", sagt Tino Schindler, Leiter desUnternehmensbereichs Versicherungen und Leistungen bei der IKKclassic.Mehrheitlich einverstanden sind die Befragten mit den aktuellenBestimmungen zum Mindestalter von 25 Jahren, auch an denAltershöchstgrenzen für Frauen (40 Jahre) und Männer (50 Jahre)möchten 44 Prozent festhalten.Mehr Informationen zum Thema künstliche Befruchtung erhaltenBetroffene auch unter www.ikk-classic.deHintergrundinformationenDie Ergebnisse sind Teil einer repräsentativen Online-Befragungzum Thema "Kinderwunsch und Kinderbetreuung", die im Februar 2019 imAuftrag der IKK classic durchgeführt wurde. 1.000 Bundesbürger imAlter von 20 bis 50 Jahren wurden durch das MarktforschungsinstitutToluno befragt. Die Ergebnisse sind auf ganze Zahlen gerundet. Derzweite Teil der Umfrage wird zu einem späteren Zeitpunktveröffentlicht. Die kompletten Studienergebnisse finden Sie hier:www.ikk-classic.de/studienDie IKK classic ist mit mehr als drei Millionen Versicherten dasführende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eineder großen Krankenkassen in Deutschland. Die Kasse hat rund 6.500Beschäftigte an 180 Standorten im Bundesgebiet. Ihr Haushaltsvolumenbeträgt rund 10 Milliarden Euro. Mehr Informationen unter:report.ikk-classic.de/