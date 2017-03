Bonn (ots) -- Temperatursensor hilft Frauen dabei, ihre fruchtbaren Tage zubestimmen.- Im Mittelpunkt stehen eine einfache Anwendung und sicherePrognosen.- Der Markteintritt soll nach Abschluss eines Crowdfundings geschafftwerden.Etwa sechs Millionen Menschen in Deutschland haben einenKinderwunsch, der sich nicht so leicht verwirklicht wie erhofft - fürzwei Millionen bleibt er dauerhaft unerfüllt. Eine natürlicheMöglichkeit, die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft zuerhöhen, ist die Temperaturmethode. Sie ist sehr zuverlässig und seitJahrzehnten bestens erforscht. Allerdings ist sie auch aufwändig undbirgt Fehlerquellen. Das neue hormonfreie Wearable "trackle" hat dieTemperaturmethode verbessert, automatisiert und in die digitale Weltübertragen. Frauen finden ihre fruchtbaren Tage dadurch buchstäblichwie im Schlaf. Mit einem Crowdfunding will das Medizinprodukt noch indiesem Jahr den breiten Markteintritt schaffen.trackle basiert auf standardisierten Methoden der symptothermalenFamilienplanung, die sehr gut erforscht sind. Im Mittelpunkt stehtdabei die tägliche Erfassung und exakte Bestimmung der niedrigstenKörperkerntemperatur. Zusätzlich werden weitere Informationen zumZyklus erfasst. Die Temperaturmethode wird von vielen Frauen zurFamilienplanung sowie zur Verhütung eingesetzt und ist so sicher wiedie Pille - bei korrekter Anwendung. Aber genau hier liegt eineHürde: Die Umsetzung ist nicht so einfach und gilt bei vielen Frauendeshalb als unsicher. Beispielsweise ist die nur punktuell gemesseneAufwachtemperatur oft durch äußere Einflüsse ungenau. Auch dieÜbertragung der Temperatur per Hand auf das Zyklusblatt oder in eineApp birgt Fehlerpotenzial.trackle vereinfacht TemperaturmethodeDer Temperatursensor trackle bewahrt die Vorteile der bewährtenTemperaturmethode und minimiert gleichzeitig häufige Fehlerquellen:Das kleine Wearable ist tampongroß, voll in Silikon gegossen und wirdin der Nacht vaginal getragen. Dort wird die Körperkerntemperaturüber die gesamte Dauer des Schlafes äußerst zuverlässig und genaugemessen. Morgens sieht die Nutzerin die Ergebnisse sofort undanschaulich auf ihrem Smartphone. Katrin Reuter, Gründerin undGeschäftsführerin von trackle, erklärt: "Tagsüber kommt der Sensor inseine Box zum Aufladen. Von dort werden die Daten drahtlos auf dasHandy übertragen. Die trackle App zeigt dann genau an, ob sich dieFrau in einer fruchtbaren oder nicht fruchtbaren Zyklusphasebefindet. Durch die intelligente Technik macht das selbstlernendeSystem extrem gute Prognosen."Auch die Frauenärztin Dr. Tonja Ameziane aus Bonn ist von deminnovativen System überzeugt: "Aus medizinischer Sicht ist trackleabsolut sinnvoll. Bei jeder Frau steigt die Körperkerntemperatur umden Zeitpunkt des Eisprungs herum an. Das ist somit ein sehrwichtiges Merkmal zur Bestimmung der Fruchtbarkeit und auch für unsÄrzte sehr aussagekräftig." Der Wert wird in Beziehung zu den Wertender anderen Nächte gesetzt, um verlässlich den Eisprungvorherzusagen. Die Suche nach den fruchtbaren Tagen kann durch daszertifizierte Medizinprodukt einfach in den Alltag integriert werden.Markteintritt mit Crowdfundingtrackle wurde in Deutschland entwickelt, auch die Produktion wirdvollständig in Deutschland sitzen. Um den Markteintritt zuermöglichen, hat die trackle GmbH eine Crowdfunding-Kampagne aufwww.startnext.de ins Leben gerufen. Reuter ist davon überzeugt, dassder Bedarf an Produkten wie trackle groß ist: "Mit dieser Kampagnesammeln wir Geld und Vorbestellungen, um den Markteintritt sobald wiemöglich realisieren zu können."Das Projekt kann auf www.startnext.de/trackle unterstützt werden.Dort stehen verschiedene sogenannte "Dankeschöns" wie ein Early Birdtrackle System sowie Fan- und Erlebnispakete bereit. Für dielangfristige Finanzierung hat sich das Unternehmen bereitsUnterstützung von Investoren/-innen und Institutionen wie derNRW.Bank gesichert sowie weitere Unterstützung ausStartup-Wettbewerben wie dem Rheinland-Pitch. Vom Beirat "DigitaleWirtschaft NRW" ist trackle als eines der zehn innovativsten Startupsvom 20. bis 24. März zur CeBIT eingeladen worden (Startup Halle"Scale 11" am DWNRW-Stand, Halle 11, B 56).Über die trackle GmbHDie trackle GmbH ist ein Hightech Startup aus Bonn und wurde imDezember 2015 gegründet. Wir entwickeln und vertreiben ein WearableDevice, das Frauen im Zyklustracking unterstützt: Durch Erfassung undAuswertung der Körperkerntemperatur können sie ihr individuellesFruchtbarkeitsfenster erkennen. Das ist wichtig für alle Frauen, dieeinen Kinderwunsch haben und für solche, die mit alternativenMethoden verhüten möchten. Weitere Informationen finden Sie aufunserer Website unter www.trackle.dePressekontakt:Pares Nurimedical relations GmbHHans-Böckler-Straße 46, 40764 LangenfeldTelefon +49 2173 9769-22 Fax +49 2173 9769-49E-Mail pares.nuri@medical-relations.deOriginal-Content von: trackle GmbH, übermittelt durch news aktuell