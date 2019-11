Ein Kinderwagen mit Herz (FOTO)

Frankenthal (ots) - 1969 wurde die erste Herztransplantation in Deutschlanddurchgeführt. Damals schlug das Spenderherz gerade mal 27 Stunden. Heute, 50Jahre Forschung später, beträgt das Überleben nach einer Herztransplantation beiKindern 80 Prozent im ersten Jahr. Fazit: Forschung ist die beste Medizin.Die Stiftung KinderHerz unterstützt deutschlandweit Förderprojekte fürherzkranke Kinder. Werdende Eltern oder Familien mit Babys können ebenfallseinen Beitrag zur Unterstützung leisten: Anfang Dezember kommt ein limitiertesSondermodell des Sportwagens Joie Mytrax in den Handel. Ein Teil der Erlösefließt in die innovativen Kinderherz-Forschungsprojekte der Stiftung, die daraufabzielen, dass sich die medizinischen Prognosen für herzkranke Kinder stetigverbessern und ihre Lebensqualität steigt.Kreative Herzkinder am WerkDie auf 999 Exemplare limitierte Auflage kommt pünktlich zu Weihnachten in denHandel. Jeder Wagen ist ein Unikat mit eigener Plakette und Produktionsnummer -das kreative Design macht den Kinderwagen mit Herz zum echten Highlight.Maßgeblichen Anteil am farbenfrohen Verdeck des Kinderwagens hatten die Kinderaus zwei deutschen Kinderherz-Zentren. Mit kreativen Maltechniken undinnovativen Materialien wie Rasierschaum gestalteten sie in angeleitetenWorkshops in Aachen und Tübingen die Mustervorlage für den im Verdeckeingearbeiteten Stoff. Für den einzigartigen Look ziert zudem auch dasStiftungslogo mit dem roten Herzen den Wagen."Gemeinsam sind wir stark"Pro verkauftem Wagen fließen 30 Euro an die Stiftung KinderHerz. Nach dem Motto"Gemeinsam sind wir stark" wird der Betrag zu gleichen Teilen von der MarkeJoie, dem Händler und dem Endverbraucher getragen. Eine gute Herzenssache!Der Joie Mytrax KinderHerz ist ab Dezember 2019 bei ausgewählten Händlern inDeutschland zum Preis von EUR 269,95 (UVP) erhältlich.Pressekontakt:Konfetti KommunikationAndrea JahrTel 0221 99899948Mail joie@konfetti-kommunikation.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137387/4450461OTS: Allison GmbHOriginal-Content von: Allison GmbH, übermittelt durch news aktuell